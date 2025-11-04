Pasar saham Asia dibuka melemah pada Selasa pagi, mengikuti sentimen campuran di Wall Street, meskipun sektor teknologi masih menunjukkan ketahanan. Indeks Nikkei Jepang turun 0,36%, Kospi Korea Selatan melemah 1,6%, dan Shanghai Composite turun 0,19%, sementara Hang Seng Hong Kong justru naik 0,2%. Meski ada optimisme terhadap reli saham teknologi yang dipicu AI, investor tetap berhati-hati terhadap valuasi tinggi dan sinyal kebijakan suku bunga dari The Fed.

Bank Sentral Australia (RBA) mempertahankan suku bunga acuan di 3,6%, sesuai perkiraan pasar, dengan menekankan bahwa kenaikan inflasi pada kuartal ketiga bersifat sementara. Di pasar Eropa, futures menunjukkan pembukaan yang lebih lemah, dengan Euro Stoxx 50 turun 0,8% setelah sempat menguat tipis pada Senin. Indeks DXY dolar AS masih stabil, namun mata uang Antipodean — terutama AUD — melemah setelah keputusan RBA. Sebaliknya, yen Jepang menguat berkat permintaan aset aman dan intervensi verbal dari otoritas keuangan.

Pada kalender makro hari ini, investor akan memantau konferensi pers Kanselir Inggris Rachel Reeves yang berpotensi melonggarkan janji untuk tidak menaikkan pajak penghasilan, serta data ekonomi dari Kanada dan Selandia Baru, pidato pejabat bank sentral utama, dan laporan keuangan sejumlah perusahaan besar seperti Phillips, Evonik, Ferrari, BP, AMD, Supermicro, Marathon, Pfizer, dan Uber. Hasil-hasil tersebut akan menjadi pemicu penting bagi arah pergerakan pasar global dalam sesi berikutnya.

Kalender ekonomi hari ini (waktu BST):

08:40, Zona Euro – Pidato Presiden ECB Christine Lagarde



09:00, Spanyol – Data pasar tenaga kerja Oktober:

Perubahan tingkat pengangguran: proyeksi 5,2K; sebelumnya -4,8K



09:00, Selandia Baru – Laporan Stabilitas Keuangan RBNZ



11:00, Zona Euro – Pidato lanjutan Presiden ECB Christine Lagarde



12:35, Amerika Serikat – Pidato anggota FOMC Michelle Bowman



14:30, Kanada – Neraca perdagangan September:

Ekspor: sebelumnya 60,58 miliar

Impor: sebelumnya 66,91 miliar

Neraca perdagangan: sebelumnya -6,32 miliar



22:30, Amerika Serikat – Laporan EIA mingguan:

Stok minyak mentah API minggu lalu: sebelumnya -4,000 juta



22:45, Selandia Baru – Data tenaga kerja Q3 (biaya tenaga kerja, perubahan lapangan kerja, tingkat pengangguran)



23:00, Selandia Baru – Pidato Gubernur RBNZ Adrian Orr