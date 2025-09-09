Baca selengkapnya

Apple Event: iPhone 17 Dirilis, Saham Turun 0,5%

00.49 10 September 2025

Raksasa teknologi AS Apple (AAPL.US) meluncurkan sejumlah pembaruan produk hari ini, termasuk iPhone 17, AirPods generasi terbaru, dan Apple Watch terbaru. Namun, saham tidak menunjukkan volatilitas besar, hanya melemah sekitar 0,5%. Investor tampaknya berhati-hati terhadap strategi harga Apple dan fitur baru yang diumumkan. Jika pasar menilai pengumuman kurang memadai, saham bisa mendapat tekanan turun menuju zona USD 220–225, area di mana EMA50 dan EMA200 berada.

  • Apple Watch & AirPods: kemungkinan tanpa kenaikan harga, yang bisa menekan margin.

  • iPhone 17: potensi kenaikan harga $50–100 dapat membantu offset tarif impor dan mendukung pendapatan.

  • Fitur AI & kesehatan: termasuk terjemahan real-time di AirPods, menegaskan fokus Apple pada AI dan digital healthcare.

  • Minat konsumen tetap tinggi: live stream YouTube Apple ditonton lebih dari 650.000 orang sebelum acara dimulai.

iPhone 17

  • Generasi terbaru iPhone resmi diperkenalkan.

  • Warna: lavender, mist blue, black, white, dan sage.

  • Ceramic Shield 2: tiga kali lebih tahan gores.

  • iOS 26: hadir dengan desain baru “Liquid Glass”, tersedia juga untuk perangkat lama.

  • Harga: analis (termasuk Dan Ives, Wedbush) memproyeksikan kenaikan $50–100 akibat tarif

Apple Watch Series 11 & Ultra 3

  • Harga tetap:

    • SE 3: dari $249

    • Series 11: dari $399

    • Ultra 3: dari $799

  • Watch Series 11: paling tipis & nyaman, modem 5G baru, efisiensi energi meningkat, baterai hingga 24 jam.

  • Fitur kesehatan: monitor hipertensi (menunggu persetujuan FDA).

  • Watch Ultra 3: layar lebih baik, konektivitas satelit, dukungan 5G.

AirPods Pro 3

  • Harga tetap $249, tersedia mulai 19 September

  • Fitur baru:

    • Terjemahan percakapan real-time (AI-powered)

    • Noise cancellation & spatial audio lebih baik

    • Baterai hingga 8 jam

    • Lima ukuran untuk kenyamanan optimal

Apple stock chart (D1 interval)


Sumber: xStation5

