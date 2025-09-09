Baca selengkapnya

Redbook: Penjualan Ritel AS Naik 6,6% YoY, Konsumen Tahan Banting

21.44 9 September 2025
Redbook US same-store sales naik 6,6% YoY pada pekan yang berakhir 6 September, setelah kenaikan 6,5% YoY pada bulan sebelumnya. Angka ini kembali menunjukkan tren yang solid — rata-rata konsumen AS tampak tetap kuat, meski data pasar tenaga kerja melemah dan mengindikasikan potensi perlambatan ekonomi.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK
