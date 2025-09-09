- Futures indeks AS diperdagangkan lebih tinggi meski ada revisi besar-besaran negatif pada data pasar tenaga kerja. Menurut Bureau of Labor Statistics (BLS), antara 2024 hingga Maret 2025, ekonomi AS kehilangan 911.000 pekerjaan, dibanding perkiraan sekitar 700.000 dan estimasi sebelumnya hampir 820.000.
- Kontrak US30 naik hampir 0,4%, US100 menguat 0,2%, dan S&P 500 juga lebih tinggi, didukung optimisme investor atas potensi pemangkasan suku bunga Federal Reserve. Pasar kini menunggu laporan keuangan Oracle (ORCL.US) yang dijadwalkan rilis setelah sesi perdagangan Wall Street.
- Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan revisi negatif historis –911.000 pekerjaan, terbesar dalam sejarah indikator ini. Koreksi drastis tersebut memperdalam kekhawatiran kondisi pasar tenaga kerja dan meningkatkan peluang aksi tegas The Fed dalam bentuk pemangkasan suku bunga. Kekhawatiran resesi mulai semakin menonjol.
- Data ekonomi sekunder AS memberi gambaran lebih optimis. Penjualan toko ritel (Redbook) naik 6,6% YoY pada Juli, sementara indeks optimisme bisnis kecil NFIB naik ke 100,8 vs 100,5 yang diperkirakan. Data ini sebagian menepis narasi resesi yang tersirat dari laporan pasar tenaga kerja.
- Fitch Ratings kini memproyeksikan dua kali pemangkasan suku bunga The Fed tahun ini (September & Desember) dan tiga kali lagi pada 2026. Lembaga ini sedikit menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB global, tetapi memperingatkan risiko perlambatan ekonomi AS. Sementara itu, analis Citi berpendapat bahwa pemangkasan suku bunga September belum tentu terjadi, dengan alasan data konsumsi AS masih tangguh.
- Saham teknologi memimpin penguatan di Wall Street, dengan Alphabet dan Meta Platforms masing-masing naik lebih dari 1,5%. Sebaliknya, Apple turun lebih dari 0,5%, setelah investor menilai pengumuman pada Apple Event (termasuk peluncuran iPhone 17) kurang cukup meyakinkan.
- Saham Eropa juga menguat, didukung sentimen positif setelah laporan tenaga kerja AS yang lebih lemah dari perkiraan meningkatkan ekspektasi pemangkasan agresif The Fed. Indeks seperti EURONEXT 100, CLIMATE EUROPE, dan NEXT BIOTECH naik antara 0,3–0,8%.
Pasar komoditas bergerak beragam:
- Emas terus reli, mendekati rekor baru di sekitar $3.660, dipicu kekhawatiran defisit anggaran dan inflasi.
- Cokelat (Cocoa) naik 1,5%, meski rebound masih rapuh setelah harga sempat jatuh ke level terendah 10 bulan.
- Minyak & logam industri mencatat penurunan moderat, mengikuti laporan terbaru STEO.
Pasar kripto menunjukkan tekanan beli, dengan mayoritas token besar menguat. Bitcoin kembali ke atas $60.000, sementara Ethereum diuntungkan oleh ekspektasi pelonggaran kebijakan The Fed yang mendukung aset berisiko.