Bitcoin melonjak tajam, memberikan dorongan besar bagi saham perusahaan Kripto📈

Bitcoin mencatat kenaikan signifikan hari ini, pulih bersamaan dengan pembukaan pasar saham global yang positif setelah akhir pekan yang penuh gejolak. ETF Bitcoin kembali melakukan pembelian bersih, dengan akumulasi berlangsung selama hampir 10 sesi perdagangan berturut-turut.

Pasar tampaknya mulai mengalihkan perhatian dari situasi di Iran dan Timur Tengah, dengan ekspektasi bahwa lalu lintas kapal melalui Strait of Hormuz akan kembali normal dalam beberapa minggu ke depan. Akibatnya, para trader tidak lagi memperkirakan gangguan pasokan minyak yang berkepanjangan dalam jangka pendek. Selain itu, pelepasan cadangan minyak strategis di: United States, kawasan Timur Tengah dan Afrika (MEA), juga membantu meredakan kekhawatiran terhadap potensi guncangan besar di pasar energi global.

Sejak konflik dimulai, Bitcoin terlihat jelas mengungguli emas. Sementara Gold hari ini turun kembali di bawah $5.000 per ounce, Bitcoin justru melanjutkan momentum kenaikannya. Pergerakan Bitcoin juga mendorong kenaikan pada: Ethereum, saham perusahaan kripto seperti Strategy, Circle Internet Group, BitMine Immersion Technologies dan Coinbase.

Saham Coinbase Global naik sekitar 3,5% dalam sesi perdagangan hari ini. Sumber: xStation5

Saham MicroStrategy juga menguat sekitar 3,5%, mengikuti kenaikan harga Bitcoin. Sumber: xStation5

Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan eksposur besar terhadap Bitcoin sering bergerak searah dengan harga aset kripto tersebut, menjadikannya alternatif bagi investor yang ingin mendapatkan eksposur tidak langsung ke pasar kripto melalui saham.