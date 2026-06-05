Laporan Non-Farm Payrolls (NFP) bulan Mei memicu penguatan dolar Amerika Serikat lebih dari 0,7% terhadap euro, bersamaan dengan penurunan signifikan di pasar saham AS, di mana indeks NASDAQ turun sekitar 1,7%. Kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat ternyata jauh lebih kuat dibandingkan perkiraan. Dalam situasi tekanan inflasi yang masih bertahan, kondisi ini dapat menjadi alasan bagi Federal Reserve untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Pertanyaan utama saat ini bukan lagi apakah suku bunga akan dinaikkan, melainkan kapan hal tersebut akan terjadi dan sejauh mana Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh, akan berusaha menahan dorongan menuju pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif.

Sekilas Mengenai Data Ketenagakerjaan

Jumlah pekerja non-pertanian (Non-Farm Payrolls) di Amerika Serikat bertambah sebanyak 172 ribu pada bulan Mei. Angka ini tidak hanya melampaui konsensus pasar sebesar 86 ribu, tetapi juga jauh di atas perkiraan paling optimistis yang berada di sekitar 125 ribu. Yang semakin mengejutkan pasar adalah revisi naik data dua bulan sebelumnya sebesar total 93 ribu pekerjaan. Mengingat Bureau of Labor Statistics (BLS) selama ini lebih sering melakukan revisi turun terhadap data ketenagakerjaan, revisi naik sebesar ini menjadi kejutan yang sangat besar bagi pasar. Sementara itu, tingkat pengangguran tetap bertahan di level 4,3%.

Grafik 1: Perubahan Non-Farm Payrolls (NFP) dan Tingkat Pengangguran di AS (2023–2026)

Sumber: XTB Research, 05.06.2026

Laporan ini juga sejalan dengan berbagai indikator tenaga kerja lainnya yang telah dirilis sebelumnya. Klaim pengangguran mingguan tetap berada di dekat level terendah dalam beberapa tahun terakhir, sementara data ADP dan JOLTS sama-sama menunjukkan hasil yang lebih kuat dari perkiraan pasar. Kondisi ini juga konsisten dengan risalah rapat FOMC terbaru yang menyebutkan bahwa setelah periode perlambatan, kondisi pasar tenaga kerja kini telah "stabil". Bagi sebagian pembuat kebijakan, stabilisasi tersebut menjadi bukti bahwa ekonomi AS tidak sedang menuju perlambatan tajam dan belum membutuhkan dukungan berupa suku bunga yang lebih rendah.

Grafik 2: Data NFP dan ADP (2023–2026)

Sumber: XTB Research, 05.06.2026

Kenaikan Suku Bunga Tahun 2026 Kini Sepenuhnya Diperhitungkan Pasar

Federal Open Market Committee (FOMC) akan kembali mengadakan pertemuan pada 17 Juni mendatang, kali ini di bawah kepemimpinan baru Kevin Warsh. Warsh sebelumnya dianggap sebagai simbol harapan pasar terhadap pelonggaran kebijakan moneter. Namun, ia mewarisi situasi yang membuat pembahasan mengenai penurunan suku bunga tampak semakin tidak relevan. Dengan berkurangnya kekhawatiran terhadap pasar tenaga kerja, The Fed kini dapat lebih fokus pada bagian kedua mandatnya, yaitu menjaga stabilitas harga. Hal ini menjadi semakin penting mengingat kenaikan harga energi mulai menyebar ke berbagai sektor ekonomi lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya.

Grafik 3: Inflasi CPI Utama, Indeks Harga ISM Services PMI, dan Harga Bensin AS (2020–2026)

Sumber: XTB Research, 05.06.2026

Inflasi CPI utama meningkat menjadi 3,8% pada April. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kenaikan inflasi inti (core inflation), baik pada CPI yang mencapai 2,8% maupun PCE yang naik menjadi 3,3%. PCE merupakan indikator inflasi yang lebih sering digunakan oleh Federal Reserve dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter. Selain itu, indikator-indikator awal juga menunjukkan tekanan harga yang masih meningkat. Salah satunya adalah sub-indeks harga dalam laporan ISM PMI terbaru yang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di angka 70,7.

Grafik 4: Inflasi Inti CPI dan PCE di Amerika Serikat (2020–2026)

Sumber: XTB Research, 05.06.2026

Dolar AS Berada dalam Posisi yang Menguntungkan

Saat ini terdapat sejumlah faktor yang berpotensi mendukung penguatan dolar AS. Pertama, pasar tenaga kerja yang kuat dapat memperkuat sikap hawkish Federal Reserve.

Kedua, negosiasi yang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi memperpanjang gangguan di Selat Hormuz, yang dapat meningkatkan tekanan inflasi di AS lebih besar dari perkiraan awal. Ketiga, status dolar AS sebagai aset safe haven tetap menjadi daya tarik utama bagi investor ketika ketidakpastian geopolitik meningkat.

Kombinasi ketiga faktor tersebut berpotensi memberikan dukungan kuat bagi mata uang AS dalam beberapa bulan mendatang. Pasar juga akan mencermati perbedaan ekspektasi suku bunga antara Amerika Serikat dan Zona Euro. Minggu depan, Bank Sentral Eropa (ECB) diperkirakan akan mengambil langkah pengetatan lebih lanjut. Namun perhatian utama akan tertuju pada komentar Presiden ECB Christine Lagarde terkait prospek kebijakan berikutnya.

Pasar Saham Berada di Bawah Tekanan

Imbal hasil obligasi pemerintah AS terus meningkat, dengan yield Treasury tenor 10 tahun naik hampir 10 basis poin. Kondisi tersebut umumnya tidak menguntungkan bagi pasar saham karena meningkatkan biaya modal dan menekan valuasi perusahaan, terutama di sektor teknologi. Masih terdapat ruang bagi pasar untuk menaikkan ekspektasi terhadap potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut. Apabila hal itu terjadi, koreksi pasar saham yang telah lama diperkirakan investor dapat mulai terealisasi.

Kesimpulan Utama

Dalam konteks ini, investor juga perlu mencermati apakah data tenaga kerja yang kuat mulai memunculkan keraguan terhadap optimisme pasar mengenai dampak produktivitas dari teknologi AI. Sebagian peningkatan lapangan kerja di Amerika Serikat berasal dari sektor konstruksi yang sedang menikmati lonjakan aktivitas akibat pembangunan pusat data (data center) dalam skala besar. Karena itu, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa boom AI telah kehilangan momentum. Fakta yang perlu diperhatikan adalah bahwa tanpa kontribusi perusahaan-perusahaan yang berada dalam ekosistem AI, indeks S&P 500 saat ini praktis tidak mencatat kenaikan sejak awal tahun. Sebaliknya, dengan memasukkan saham-saham AI, indeks tersebut sedang menikmati salah satu periode pertumbuhan terbaik dalam beberapa dekade terakhir.