- Indeks Manufaktur Negara Bagian New York untuk Oktober
01:30 PM BST, Amerika Serikat – NY Empire State Manufacturing Index (Oktober):
- Aktual: 10.70 ; perkiraan: -1.80; sebelumnya: -8.70
Indeks manufaktur Federal Reserve New York melonjak tajam pada Oktober ke 10.7, dibandingkan -8.7 bulan sebelumnya dan perkiraan -1.4, menandakan kembalinya pertumbuhan moderat di sektor manufaktur AS. Pesanan baru dan volume pengiriman meningkat, sementara lapangan kerja menunjukkan sedikit perbaikan meski jam kerja rata-rata lebih pendek. Tekanan harga juga meningkat karena biaya input dan harga jual naik lebih cepat, sementara ketersediaan pasokan sedikit melemah. Rencana belanja modal perusahaan tetap lemah, tetapi optimisme bisnis meningkat tajam — hampir separuh perusahaan memperkirakan kondisi akan membaik dengan pesanan yang meningkat dan tekanan inflasi yang masih berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun laporan ini menunjukkan perbaikan ekonomi AS, EURUSD tetap bergerak stabil, mencerminkan pandangan pasar yang berhati-hati terhadap arah kebijakan The Fed berikutnya.
