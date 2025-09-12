Baca selengkapnya

BREAKING: Indeks Michigan Bawah Ekspektasi, Inflasi Jangka Panjang Naik

21.09 12 September 2025

16:00 – Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan untuk September

  • Kondisi saat ini: 61.2 (perkiraan 61,3; sebelumnya 61,7)
  • Ekspektasi: 55,9 (perkiraan 57,5; sebelumnya 57,2)
  • Inflasi 1 tahun: 4,8% (perkiraan 4,8%; sebelumnya 4,8%)
  • Inflasi 5 tahun: 3.9%  (perkiraan 3,4%; sebelumnya 3,5%

Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan untuk Agustus tercatat 55,4 poin – sedikit di bawah ekspektasi dan bacaan sebelumnya. Penilaian kondisi saat ini hampir sesuai perkiraan, tetapi lebih rendah dari bulan sebelumnya. Sementara itu, komponen ekspektasi turun jauh di bawah baik perkiraan maupun level sebelumnya. Ekspektasi inflasi 1 tahun tetap tidak berubah, tetapi ekspektasi inflasi 5 tahun naik di atas perkiraan, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang berlanjutnya tekanan harga.

Sentimen konsumen yang lebih lemah dari perkiraan dan komponen ekspektasi yang lebih buruk dapat menandakan kehati-hatian dalam belanja serta risiko lemahnya permintaan dalam perekonomian. Pada saat yang sama, kenaikan ekspektasi inflasi jangka panjang dapat mendukung nada hawkish Federal Reserve dan membatasi harapan pemangkasan suku bunga yang cepat. Secara keseluruhan, sinyal bagi pasar kali ini bercampur: berpotensi netral hingga negatif untuk pasar saham, tetapi mendukung dolar dan imbal hasil obligasi.

12.09.2025
18.53

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK
