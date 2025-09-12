Baca selengkapnya

Nvidia Kurangi Ambisi Cloud, Posisi AWS Amazon Menguat

19.58 12 September 2025

Nvidia (NVDA.US) dikabarkan akan mengurangi upayanya dalam mengembangkan layanan DGX Cloud, yang sebelumnya ditujukan untuk bersaing dengan Amazon Web Services (AWS). Menurut laporan The Information, perusahaan mulai mengurangi fokus pada akuisisi pelanggan korporasi untuk proyek ini. Informasi ini mengurangi potensi tekanan kompetitif terhadap AWS, yang tetap menjadi pemimpin di pasar infrastruktur cloud. Bagi investor, hal ini berarti posisi Amazon (AMZN.US) dalam segmen layanan cloud semakin kuat. Sebagai hasilnya, saham Amazon berpotensi naik karena pasar menafsirkan pelemahan langkah Nvidia sebagai keuntungan bagi pemain utama di sektor ini.

Saham Amazon naik 0,5% di pra-pasar, sementara Nvidia menguat tipis 0,1%.

