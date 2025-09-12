- Setelah kenaikan kemarin, pasar saham bergerak stabil di pagi hari, dengan futures indeks AS dan Eropa menunjukkan volatilitas rendah, hanya bergerak di kisaran sempit -0,05% hingga +0,05%.
- Data utama yang akan dirilis hari ini adalah angka inflasi dari Jerman dan pembacaan GDP dari Inggris, bersama dengan pembacaan awal sentimen konsumen AS dan ekspektasi inflasi dari survei University of Michigan.
- Dolar AS melemah sekitar 0,3%, sementara emas naik lebih dari 0,5% dan perak hampir 1,4%. Imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10 tahun naik lebih dari 2 basis poin, menembus level 4,03%. Pasangan EUR/USD diperdagangkan flat di kisaran 1,173.
- Futures minyak dan gas alam turun sekitar 0,5%, sementara volatilitas di pasar komoditas pertanian tetap sangat terbatas. Bitcoin menembus $115.700, naik sekitar 1%, sementara Ethereum melonjak lebih dari 2,5% hingga melewati level $4.500.
- Pada sesi Asia, saham-saham mayoritas menguat. Saham Alibaba di Tiongkok melonjak berkat optimisme atas inisiatif AI baru perusahaan, sementara TSMC, SK Hynix, dan Samsung juga mencatat kenaikan.
- Kemarin, klaim pengangguran mingguan AS naik ke level tertinggi sejak 2021, memicu ekspektasi bahwa anggota Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan 16–17 September mendatang.
