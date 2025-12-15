Baca selengkapnya
20.32 · 15 Desember 2025

BREAKING: Indeks NY Empire Jauh Lebih Rendah dari Ekspektasi! 📉

14:30 - Index NY Empire State (December):

 

 

  • Publikasi: -3,9
  • Ekspektasi: 9,9
  • Sebelumnya: 18,7

Indeks NY Empire State menunjukkan penurunan yang tidak terduga dan cukup tajam. Mengingat bahwa survei ini mencerminkan sentimen di antara “200 manajer dan CEO teratas” di New York, data ini dapat menjadi bukti bahwa sentimen bisnis — bahkan di perusahaan-perusahaan terbesar, bahkan di salah satu negara bagian AS terkaya, dan bahkan di tengah musim liburan — ternyata jauh lebih lemah dari yang banyak pihak perkirakan.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
