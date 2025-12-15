14:30 - Index NY Empire State (December):
- Publikasi: -3,9
- Ekspektasi: 9,9
- Sebelumnya: 18,7
Indeks NY Empire State menunjukkan penurunan yang tidak terduga dan cukup tajam. Mengingat bahwa survei ini mencerminkan sentimen di antara “200 manajer dan CEO teratas” di New York, data ini dapat menjadi bukti bahwa sentimen bisnis — bahkan di perusahaan-perusahaan terbesar, bahkan di salah satu negara bagian AS terkaya, dan bahkan di tengah musim liburan — ternyata jauh lebih lemah dari yang banyak pihak perkirakan.
Morning wrap (18.12.2025)
Daily summary: Semikonduktor Pimpin Aksi Jual, Platinum dan Perak Cetak Rekor 🚀
Kalender Ekonomi: Data Tenaga Kerja AS dan Laporan PMI Awal 🔎
Morning wrap (16.12.2025)