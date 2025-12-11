Baca selengkapnya
Economic Calendar: Neraca Perdagangan dan Klaim Pengangguran 🔎

Kalender ekonomi hari ini relatif ringan, memberi ruang bagi investor untuk menenangkan diri setelah keputusan The Fed kemarin dan laporan laba Oracle yang dirilis setelah penutupan sesi tunai. Publikasi utama hari ini adalah laporan neraca perdagangan AS untuk September yang tertunda, serta data klaim pengangguran mingguan.

Selain itu, kita juga akan mendapatkan keputusan suku bunga dari Swiss dan Turki.

Kalender lengkap untuk hari ini:

 

08:30 AM BST, Swiss – Keputusan Suku Bunga SNB (Q4) untuk Desember:

  • Perkiraan 0.00%; sebelumnya 0.00%
     

09:00 AM BST, Swiss – Konferensi Pers SNB

09:50 AM BST, Inggris – Pidato Gubernur BoE Bailey

01:30 PM BST, Amerika Serikat – Data Ketenagakerjaan:

  • Klaim Pengangguran Awal: perkiraan 220K; sebelumnya 191K
     
  • Rata-Rata Klaim 4-Minggu: sebelumnya 214.75K
     
  • Klaim Pengangguran Lanjutan: perkiraan 1,950K; sebelumnya 1,939K
     

01:30 PM BST, Kanada – Data Neraca Perdagangan untuk September:

  • Neraca Perdagangan: perkiraan -4.40B; sebelumnya -6.32B
     
  • Impor: sebelumnya 66.91B
     
  • Ekspor: sebelumnya 60.58B
     

01:30 PM BST, Amerika Serikat – Data Neraca Perdagangan untuk September:

  • Neraca Perdagangan: perkiraan -62.50B; sebelumnya -59.60B
     
  • Ekspor: sebelumnya 280.80B
     
  • Impor: sebelumnya 340.40B
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
