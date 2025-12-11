Kalender ekonomi hari ini relatif ringan, memberi ruang bagi investor untuk menenangkan diri setelah keputusan The Fed kemarin dan laporan laba Oracle yang dirilis setelah penutupan sesi tunai. Publikasi utama hari ini adalah laporan neraca perdagangan AS untuk September yang tertunda, serta data klaim pengangguran mingguan.

Selain itu, kita juga akan mendapatkan keputusan suku bunga dari Swiss dan Turki.

Kalender lengkap untuk hari ini:

08:30 AM BST, Swiss – Keputusan Suku Bunga SNB (Q4) untuk Desember:

Perkiraan 0.00%; sebelumnya 0.00%



09:00 AM BST, Swiss – Konferensi Pers SNB

09:50 AM BST, Inggris – Pidato Gubernur BoE Bailey

01:30 PM BST, Amerika Serikat – Data Ketenagakerjaan:

Klaim Pengangguran Awal: perkiraan 220K; sebelumnya 191K



Rata-Rata Klaim 4-Minggu: sebelumnya 214.75K



Klaim Pengangguran Lanjutan: perkiraan 1,950K; sebelumnya 1,939K



01:30 PM BST, Kanada – Data Neraca Perdagangan untuk September:

Neraca Perdagangan: perkiraan -4.40B; sebelumnya -6.32B



Impor: sebelumnya 66.91B



Ekspor: sebelumnya 60.58B



01:30 PM BST, Amerika Serikat – Data Neraca Perdagangan untuk September: