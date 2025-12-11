Kalender ekonomi hari ini relatif ringan, memberi ruang bagi investor untuk menenangkan diri setelah keputusan The Fed kemarin dan laporan laba Oracle yang dirilis setelah penutupan sesi tunai. Publikasi utama hari ini adalah laporan neraca perdagangan AS untuk September yang tertunda, serta data klaim pengangguran mingguan.
Selain itu, kita juga akan mendapatkan keputusan suku bunga dari Swiss dan Turki.
Kalender lengkap untuk hari ini:
08:30 AM BST, Swiss – Keputusan Suku Bunga SNB (Q4) untuk Desember:
- Perkiraan 0.00%; sebelumnya 0.00%
09:00 AM BST, Swiss – Konferensi Pers SNB
09:50 AM BST, Inggris – Pidato Gubernur BoE Bailey
01:30 PM BST, Amerika Serikat – Data Ketenagakerjaan:
- Klaim Pengangguran Awal: perkiraan 220K; sebelumnya 191K
- Rata-Rata Klaim 4-Minggu: sebelumnya 214.75K
- Klaim Pengangguran Lanjutan: perkiraan 1,950K; sebelumnya 1,939K
01:30 PM BST, Kanada – Data Neraca Perdagangan untuk September:
- Neraca Perdagangan: perkiraan -4.40B; sebelumnya -6.32B
- Impor: sebelumnya 66.91B
- Ekspor: sebelumnya 60.58B
01:30 PM BST, Amerika Serikat – Data Neraca Perdagangan untuk September:
- Neraca Perdagangan: perkiraan -62.50B; sebelumnya -59.60B
- Ekspor: sebelumnya 280.80B
- Impor: sebelumnya 340.40B
Morning wrap (12.12.2025)
BREAKING: Penjualan Grosir AS Lebih Rendah dari Perkiraan
Morning wrap (11.12.2025)
Daily summary: Sinyal Dovish The Fed Dorong Optimisme di Wall Street – US2000 Catat Rekor Tertinggi