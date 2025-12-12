Wall Street diperdagangkan dekat rekor tertinggi, tetapi dengan kehati-hatian terhadap sektor teknologi, di mana saham Broadcom (AVGO.US) turun hampir 5% kemarin meskipun laporan keuangannya sangat solid. Kontrak berjangka S&P 500 bergerak mendatar pada hari Jumat, sementara Nasdaq 100 turun 0.5%. Setelah rilis laporan kinerja, saham raksasa ritel grosir Costco Wholesale juga melemah hampir 1%. Sementara itu, Lululemon Athletica mencatat kenaikan lebih dari 10% setelah laporan keuangan yang jauh lebih kuat dari perkiraan.

Broadcom melampaui ekspektasi pendapatan ($18.02 miliar vs perkiraan $17.49 miliar) dan earnings per share ($1.95 vs proyeksi $1.87), serta mengeluarkan panduan untuk kuartal fiskal pertama dengan estimasi penjualan $19.1 miliar, dibanding perkiraan analis LSEG sebesar $18.3 miliar. Perusahaan mengatakan margin akan turun akibat porsi pendapatan AI yang lebih besar.

Total pendapatan tumbuh 28% pada kuartal ini, terutama didorong kenaikan 74% pada penjualan chip AI. Segmen solusi perusahaan mencatat penjualan $11.07 miliar, naik 22% YoY vs $10.77 miliar yang diharapkan. Segmen besar lainnya, perangkat lunak infrastruktur, tumbuh 26% menjadi $6.94 miliar, mengungguli ekspektasi Wall Street.

CEO Hock Tan mengatakan bahwa Broadcom memperkirakan penjualan chip AI pada kuartal ini akan berlipat ganda dibanding tahun sebelumnya menjadi $8.2 miliar (chip AI custom dan semikonduktor untuk jaringan AI). Laba bersih naik 97% menjadi $8.51 miliar, atau $1.74 per saham, dari $4.32 miliar tahun lalu. Perusahaan juga mengungkap bahwa mereka tidak lagi berharap ada pendapatan tambahan dari kemitraan chip custom senilai $10 miliar dengan Anthropic.

Broadcom memiliki backlog sebesar $73 miliar untuk chip custom, switch, dan komponen data center AI untuk 18 bulan ke depan. Sahamnya telah naik lebih dari 70% tahun ini. Perusahaan akan membayar dividen per saham sebesar $0.65 bulan ini, naik dari $0.59 sebelumnya.

Pada sesi reguler kemarin, S&P 500 naik 0.2% dan mencetak rekor tertinggi baru, meskipun sebagian pasar mulai mengurangi eksposur pada saham-saham terkait AI setelah laporan Oracle. Setelah penutupan, Broadcom merilis laporan keuangan, dan meskipun hasilnya memecahkan rekor, perusahaan mengecewakan pasar dengan prospek penjualan segmen AI.

Dengan kalender makro yang relatif ringan hari ini, perhatian pasar akan tertuju pada pidato anggota The Fed (Paulson, Hammack, Goolsbee), serta data sekunder dari Eropa, termasuk pembacaan CPI dari Jerman dan Prancis, serta data PDB dari Inggris.

Pasar saham Asia melanjutkan kenaikan, didukung oleh rekor baru di Wall Street dan bursa global. Sentimen investor didorong ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed tahun ini dan penilaian positif terhadap kondisi ekonomi AS. Indeks MSCI Asia Pacific naik 0.9%, mendekati penutupan tertinggi sejak pertengahan November.

Kinerja terkuat terlihat di Jepang, di mana indeks Topix mendekati rekor tertinggi. Kenaikan dipimpin sektor keuangan, didorong spekulasi bahwa Bank of Japan dapat menaikkan suku bunga secepat minggu depan—sesuatu yang telah ditunggu pasar selama berbulan-bulan.

Sebaliknya, pasar China melemah. Pemerintah mengumumkan dukungan tambahan untuk ekonomi—tetapi tanpa stimulus fiskal baru untuk 2025—yang mendinginkan sentimen dan memicu aksi ambil untung.