NFIB Business Optimism Index Amerika Serikat tercatat sebesar 98,20 untuk bulan Oktober, sedikit di bawah perkiraan 98,30 dan menurun dari 98,80 pada periode sebelumnya.
Data ini menunjukkan bahwa sentimen di kalangan pelaku usaha kecil AS — yang mempekerjakan hampir setengah dari total tenaga kerja nasional — mengalami sedikit pelemahan pada Oktober.
