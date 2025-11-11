Baca selengkapnya
18.01 · 11 November 2025

BREAKING: Indeks Optimisme Bisnis NFIB AS Sedikit di Bawah Ekspektasi 🗽

NFIB Business Optimism Index Amerika Serikat tercatat sebesar 98,20 untuk bulan Oktober, sedikit di bawah perkiraan 98,30 dan menurun dari 98,80 pada periode sebelumnya.

Data ini menunjukkan bahwa sentimen di kalangan pelaku usaha kecil AS — yang mempekerjakan hampir setengah dari total tenaga kerja nasional — mengalami sedikit pelemahan pada Oktober.

15 November 2025, 01.50

Daily Summary: Wall Street Coba Hentikan Aksi Jual 📉 Emas Turun 1.8%, Bitcoin Anjlok 4.5%
14 November 2025, 14.19

Economic Calendar: Fokus ke GDP Zona Euro & Pidato Anggota FOMC 🎙️
14 November 2025, 13.55

Morning Wrap (14.11.2025): Pasar Asia Melemah, Risiko Global Naik
13 November 2025, 13.41

Morning Wrap (13.11.2025): Pasar Asia Optimistis, Shutdown AS Berakhir

Bergabunglah dengan lebih dari 2.000.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.