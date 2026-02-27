Hari ini, sejumlah data makroekonomi penting dirilis dari Prancis, Spanyol, Jerman, Amerika Serikat, dan Kanada. Fokus utama tertuju pada angka inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB). Rilis ini memberikan gambaran mengenai kesehatan ekonomi, dinamika harga dan konsumsi, serta perubahan tren ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika Utara.
Di Prancis dan Spanyol, perhatian tertuju pada pembacaan awal inflasi serta indikator PPI dan HICP yang mencerminkan tekanan harga dalam perekonomian. Di Jerman, data harga impor, inflasi konsumen, dan pasar tenaga kerja dijadwalkan dirilis. Di Amerika Serikat, investor dan analis akan memantau inflasi produsen (PPI), indeks PMI, serta belanja investasi konstruksi. Selain itu, Kanada merilis data PDB kuartalan dan bulanan untuk menilai momentum pertumbuhan ekonomi.
Kalender makro hari ini (CET)
08:00 Swedia
Penjualan ritel n.s.a. (m/m) Januari (aktual 0,1%; sebelumnya -0,6%)
Penjualan ritel n.s.a. (y/y) Januari (aktual 4,1%; sebelumnya 2,3%)
08:00 Jerman
Harga impor (m/m) Januari (aktual 1,1%; perkiraan 0,6%)
Harga impor (y/y) Januari (aktual -2,3%; sebelumnya -2,3%)
08:00 Norwegia
Penjualan ritel di luar otomotif s.a. (m/m) Januari (aktual 1,1%; sebelumnya -0,7%)
08:00 Swedia
Neraca perdagangan luar negeri (SEK) Januari (aktual 6,3 miliar; sebelumnya 5,8 miliar)
08:00 Turki
Tingkat pengangguran Januari 8,1%; sebelumnya 7,8%
08:30 Hungaria
Inflasi produsen Januari
PPI (m/m) Januari -0,4%
PPI (y/y) Januari -3,4%
08:30 Hungaria
Tingkat pengangguran Januari 4,4%
08:45 Prancis
Inflasi konsumen awal
CPI (m/m) Februari (perkiraan 0,5%; sebelumnya -0,3%)
HICP (m/m) Februari (perkiraan 0,5%; sebelumnya -0,4%)
CPI (y/y) Februari (perkiraan 0,8%; sebelumnya 0,3%)
HICP (y/y) Februari (perkiraan 0,7%; sebelumnya 0,4%)
08:45 Prancis
Inflasi produsen Januari
PPI (m/m) Januari (sebelumnya 0,2%)
PPI (y/y) Januari (sebelumnya -2%)
08:45 Prancis
PDB s.a. final (q/q) Q4 (perkiraan 0,2%; sebelumnya 0,5%)
08:45 Prancis
Belanja konsumen (m/m) Januari (0,3%; sebelumnya -0,6%)
09:00 Spanyol
Inflasi konsumen awal
CPI (m/m) Februari (sebelumnya -0,4%)
HICP (m/m) Februari (sebelumnya -0,8%)
CPI (y/y) Februari (perkiraan 2,2%; sebelumnya 2,3%)
HICP (y/y) Februari (perkiraan 2,3%; sebelumnya 2,4%)
09:00 Swiss
Produk Domestik Bruto Q4
PDB s.a. (q/q) Q4 0,2%; sebelumnya -0,5%
PDB n.s.a. (y/y) Q4 0,5%
09:00 Polandia
Indikator Pasar Tenaga Kerja oleh BIEC Februari 77,5
09:55 Jerman
Tingkat pengangguran s.a. Februari 6,3%; sebelumnya 6,3%
13:00 Chili
Produksi industri (y/y) Januari 0,1%
13:00 Chili
Tingkat pengangguran Januari 8%; sebelumnya 8%
14:00 Jerman
Inflasi konsumen awal Februari
CPI (m/m) Februari 0,5%; sebelumnya 0,1%
HICP (m/m) Februari 0,5%; sebelumnya -0,1%
CPI (y/y) Februari 2%; sebelumnya 2,1%
HICP (y/y) Februari 2,1%; sebelumnya 2,1%
14:30 Kanada
Produk Domestik Bruto Q4
PDB (tahunan) Q4 0,0%; sebelumnya 2,6%
PDB (q/q) Q4 0,6%
14:30 Kanada
PDB bulanan (m/m) Desember 0,1%; sebelumnya 0,0%
14:30 Amerika Serikat
Inflasi produsen Januari
PPI (m/m) Januari 0,3%; sebelumnya 0,5%
Core PPI (m/m) Januari 0,3%; sebelumnya 0,7%
PPI (y/y) Januari 2,6%; sebelumnya 3%
Core PPI (y/y) Januari 3%; sebelumnya 3,3%
15:45 Amerika Serikat
Chicago PMI Februari 52,8; sebelumnya 54
16:00 Amerika Serikat
Investasi konstruksi (m/m) November (sebelumnya 0,5%)
Investasi konstruksi (m/m) Desember (perkiraan 0,2%)
19:00 Amerika Serikat
Jumlah rig minyak mingguan (perkiraan 406; sebelumnya 409)
