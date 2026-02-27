Hari ini, sejumlah data makroekonomi penting dirilis dari Prancis, Spanyol, Jerman, Amerika Serikat, dan Kanada. Fokus utama tertuju pada angka inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB). Rilis ini memberikan gambaran mengenai kesehatan ekonomi, dinamika harga dan konsumsi, serta perubahan tren ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika Utara.

Di Prancis dan Spanyol, perhatian tertuju pada pembacaan awal inflasi serta indikator PPI dan HICP yang mencerminkan tekanan harga dalam perekonomian. Di Jerman, data harga impor, inflasi konsumen, dan pasar tenaga kerja dijadwalkan dirilis. Di Amerika Serikat, investor dan analis akan memantau inflasi produsen (PPI), indeks PMI, serta belanja investasi konstruksi. Selain itu, Kanada merilis data PDB kuartalan dan bulanan untuk menilai momentum pertumbuhan ekonomi.

Kalender makro hari ini (CET)

08:00 Swedia

Penjualan ritel n.s.a. (m/m) Januari (aktual 0,1%; sebelumnya -0,6%)

Penjualan ritel n.s.a. (y/y) Januari (aktual 4,1%; sebelumnya 2,3%)

08:00 Jerman

Harga impor (m/m) Januari (aktual 1,1%; perkiraan 0,6%)

Harga impor (y/y) Januari (aktual -2,3%; sebelumnya -2,3%)

08:00 Norwegia

Penjualan ritel di luar otomotif s.a. (m/m) Januari (aktual 1,1%; sebelumnya -0,7%)

08:00 Swedia

Neraca perdagangan luar negeri (SEK) Januari (aktual 6,3 miliar; sebelumnya 5,8 miliar)

08:00 Turki

Tingkat pengangguran Januari 8,1%; sebelumnya 7,8%

08:30 Hungaria

Inflasi produsen Januari

PPI (m/m) Januari -0,4%

PPI (y/y) Januari -3,4%

08:30 Hungaria

Tingkat pengangguran Januari 4,4%

08:45 Prancis

Inflasi konsumen awal

CPI (m/m) Februari (perkiraan 0,5%; sebelumnya -0,3%)

HICP (m/m) Februari (perkiraan 0,5%; sebelumnya -0,4%)

CPI (y/y) Februari (perkiraan 0,8%; sebelumnya 0,3%)

HICP (y/y) Februari (perkiraan 0,7%; sebelumnya 0,4%)

08:45 Prancis

Inflasi produsen Januari

PPI (m/m) Januari (sebelumnya 0,2%)

PPI (y/y) Januari (sebelumnya -2%)

08:45 Prancis

PDB s.a. final (q/q) Q4 (perkiraan 0,2%; sebelumnya 0,5%)

08:45 Prancis

Belanja konsumen (m/m) Januari (0,3%; sebelumnya -0,6%)

09:00 Spanyol

Inflasi konsumen awal

CPI (m/m) Februari (sebelumnya -0,4%)

HICP (m/m) Februari (sebelumnya -0,8%)

CPI (y/y) Februari (perkiraan 2,2%; sebelumnya 2,3%)

HICP (y/y) Februari (perkiraan 2,3%; sebelumnya 2,4%)

09:00 Swiss

Produk Domestik Bruto Q4

PDB s.a. (q/q) Q4 0,2%; sebelumnya -0,5%

PDB n.s.a. (y/y) Q4 0,5%

09:00 Polandia

Indikator Pasar Tenaga Kerja oleh BIEC Februari 77,5

09:55 Jerman

Tingkat pengangguran s.a. Februari 6,3%; sebelumnya 6,3%

13:00 Chili

Produksi industri (y/y) Januari 0,1%

13:00 Chili

Tingkat pengangguran Januari 8%; sebelumnya 8%

14:00 Jerman

Inflasi konsumen awal Februari

CPI (m/m) Februari 0,5%; sebelumnya 0,1%

HICP (m/m) Februari 0,5%; sebelumnya -0,1%

CPI (y/y) Februari 2%; sebelumnya 2,1%

HICP (y/y) Februari 2,1%; sebelumnya 2,1%

14:30 Kanada

Produk Domestik Bruto Q4

PDB (tahunan) Q4 0,0%; sebelumnya 2,6%

PDB (q/q) Q4 0,6%

14:30 Kanada

PDB bulanan (m/m) Desember 0,1%; sebelumnya 0,0%

14:30 Amerika Serikat

Inflasi produsen Januari

PPI (m/m) Januari 0,3%; sebelumnya 0,5%

Core PPI (m/m) Januari 0,3%; sebelumnya 0,7%

PPI (y/y) Januari 2,6%; sebelumnya 3%

Core PPI (y/y) Januari 3%; sebelumnya 3,3%

15:45 Amerika Serikat

Chicago PMI Februari 52,8; sebelumnya 54

16:00 Amerika Serikat

Investasi konstruksi (m/m) November (sebelumnya 0,5%)

Investasi konstruksi (m/m) Desember (perkiraan 0,2%)

19:00 Amerika Serikat

Jumlah rig minyak mingguan (perkiraan 406; sebelumnya 409)