Indeks saham Eropa menutup sesi dengan penguatan moderat; DAX dan FTSE Inggris naik tipis, sementara CAC 40 Prancis menguat 0,7%. Di Amerika Serikat, laporan laba kuartalan Nvidia yang mencetak rekor tidak cukup untuk mendorong optimisme pasar secara luas; Nasdaq 100 turun 1,4% dan S&P 500 melemah 0,7%. Dolar AS menguat setelah data pasar tenaga kerja yang solid, dengan EUR/USD turun lebih dari 0,3%.

Di sektor semikonduktor, terjadi pelemahan luas; saham Nvidia turun lebih dari 5,5%, sementara Broadcom melemah hampir 6%. Saham Big Tech juga bergerak lebih rendah, kecuali Meta Platforms. Di sektor perangkat lunak dan layanan TI, kenaikan awal terkikis. Saham perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan Heico anjlok lebih dari 10% setelah investor merespons kenaikan utang dan profitabilitas yang lebih lemah di segmen Electronic Technologies Group, meskipun pendapatan tumbuh 14% secara tahunan dan laba per saham melampaui ekspektasi.

Klaim pengangguran awal yang disesuaikan musiman mencapai 212.000 pada pekan yang berakhir 21 Februari, naik 4.000 dari angka sebelumnya yang direvisi naik, namun masih di bawah konsensus Dow Jones sebesar 215.000. Rata-rata pergerakan empat minggu naik tipis 750 menjadi 220.250. Klaim lanjutan (dengan jeda satu minggu) turun 31.000 menjadi 1,833 juta. Data ini mengindikasikan kemungkinan jeda yang lebih panjang dalam siklus pelonggaran kebijakan The Fed.

Kontrak berjangka minyak naik di tengah ketidakpastian hasil negosiasi AS–Iran. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa otoritas tidak akan menyetujui penghapusan uranium yang diperkaya dari wilayah Iran, sementara AS terus menekan tuntutan “maksimalis”, termasuk penghentian operasi di fasilitas utama seperti Natanz dan Isfahan. Oman sebelumnya menyebut pembicaraan berlangsung konstruktif, meski negosiasi akan dilanjutkan.

Menurut EIA, persediaan gas alam AS turun 52 miliar kaki kubik, dibanding penurunan 50 bcf sebelumnya dan 144 bcf pada laporan sebelumnya. Kontrak gas alam Henry Hub (NATGAS) turun hampir 2,4%.

Semafor, mengutip sumber terkait, melaporkan bahwa Stripe saat ini tidak mempertimbangkan akuisisi terhadap PayPal (PYPL.US). Kabar ini memicu aksi jual tajam pada saham PayPal, yang sebelumnya sempat rebound berkat spekulasi potensi buyout dengan premi signifikan.