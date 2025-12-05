US PCE Price Index YoY: 2.8% (Ekspektasi 2.8%, Sebelumnya 2.7%)
- US PCE Price Index MoM: 0.3% (Ekspektasi 0.3%, Sebelumnya 0.3%)
US Core PCE Price Index YoY: 2.8% (Ekspektasi 2.8%, Sebelumnya 2.9%)
- US Core PCE Price Index MoM: 0.2% (Ekspektasi 0.2%, Sebelumnya 0.2%)
US Real Personal Consumption MoM: 0.0% (Ekspektasi 0.1%, Sebelumnya 0.4%)
- US Consumer Spending MoM: 0.3% (Ekspektasi 0.3%, Sebelumnya 0.6%)
- US Personal Income MoM: 0.4% (Ekspektasi 0.3%, Sebelumnya 0.4%)
University Michigan Sentiment Prelim (Desember): 53.3 (Ekspektasi 52, Sebelumnya 51.0)
- University Michigan Expectations Prelim: 55 (Ekspektasi 52.7, Sebelumnya 51.0)
- University Michigan Condition Prelim: 50.7 (Ekspektasi 52.1, Sebelumnya 51.1)
University Michigan 5 Yr Inflation Prelim: 3.2% (Ekspektasi 3.4%, Sebelumnya 3.4%)
- University Michigan 1 Yr Inflation Prelim: 4.1% (Ekspektasi 4.5%, Sebelumnya 4.5%)
