22.01 · 5 Desember 2025

BREAKING: Inflasi PCE AS Sesuai Ekspektasi, Data Sentimen Michigan Menguat

US PCE Price Index YoY: 2.8% (Ekspektasi 2.8%, Sebelumnya 2.7%)

  • US PCE Price Index MoM: 0.3% (Ekspektasi 0.3%, Sebelumnya 0.3%)

US Core PCE Price Index YoY: 2.8% (Ekspektasi 2.8%, Sebelumnya 2.9%)

  • US Core PCE Price Index MoM: 0.2% (Ekspektasi 0.2%, Sebelumnya 0.2%)

US Real Personal Consumption MoM: 0.0% (Ekspektasi 0.1%, Sebelumnya 0.4%)

  • US Consumer Spending MoM: 0.3% (Ekspektasi 0.3%, Sebelumnya 0.6%)
  • US Personal Income MoM: 0.4% (Ekspektasi 0.3%, Sebelumnya 0.4%)

University Michigan Sentiment Prelim (Desember): 53.3 (Ekspektasi 52, Sebelumnya 51.0)

  • University Michigan Expectations Prelim: 55 (Ekspektasi 52.7, Sebelumnya 51.0)
  • University Michigan Condition Prelim: 50.7 (Ekspektasi 52.1, Sebelumnya 51.1)

University Michigan 5 Yr Inflation Prelim: 3.2% (Ekspektasi 3.4%, Sebelumnya 3.4%)

  • University Michigan 1 Yr Inflation Prelim: 4.1% (Ekspektasi 4.5%, Sebelumnya 4.5%)
8 Desember 2025, 14.14

Economic Calendar: Awal Pekan yang Tenang Menuju Sejumlah Rilis Penting 🔎
8 Desember 2025, 13.51

Morning Wrap (08.12.2025)
6 Desember 2025, 01.56

Daily Summary: Wall Street Mengakhiri Pekan dengan Kenaikan Tenang 🗽
5 Desember 2025, 13.50

Kalender Ekonomi: PCE Tertunda Jadi Fokus Utama Hari Ini

