BREAKING: Intel Naik 20% Usai Laporan Investasi Nvidia $5 Miliar 🚨

18.11 18 September 2025

Nvidia (NVDA.US) mengumumkan investasi sebesar $5 miliar di Intel (INTC.US), membeli saham pada harga $23,28—diskon dari penutupan Rabu. Kedua perusahaan mengatakan akan berkolaborasi merancang chip untuk PC dan pusat data, mengombinasikan prosesor Intel dengan teknologi grafis Nvidia.

Ini adalah aliansi yang belum pernah terjadi antara mantan rival, yang memberi Intel dukungan pendanaan serta akses ke solusi kunci dari pemimpin pasar kecerdasan buatan. Setelah investasi sebelumnya oleh pemerintah AS dan SoftBank, langkah ini menegaskan kebutuhan penggalangan dana untuk pengembangan di tengah kehilangan pangsa pasar. CEO Jensen Huang menekankan bahwa kombinasi platform x86 dan AI menciptakan fondasi bagi “era komputasi baru.” Bagi Intel, kolaborasi ini adalah peluang untuk bersaing lebih efektif dengan AMD di pasar PC dan memperbaiki posisinya di server, di mana dominasi Nvidia selama ini tak tertandingi. Pasar bereaksi euforia, dengan saham Intel naik 20% di prapembukaan.

Sumber: Yahoo Finance

 

 

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
