Bursa saham AS membuka sesi Kamis dengan sentimen positif, didukung kombinasi data makro yang lebih baik dan ekspektasi atas langkah lanjutan The Fed.

Pasar luas mencatat kenaikan, dan seluruh indeks utama di AS dibuka pada ATH baru. Federal Reserve menambah bahan bakar ke pasar yang sudah panas. Bagi investor, ini menjadi sinyal bahwa The Fed mendukung pasar meski ekonomi riil terus menunjukkan kekuatan. Hal ini meningkatkan risk appetite dan mendorong indeks menuju level tertinggi baru, namun memberi tekanan pada dolar.

Data Makro:

FOMC kemarin memutuskan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, pemangkasan pertama sejak Desember. The Fed memberi sinyal pemangkasan lanjutan memungkinkan tahun ini jika risiko terkait pasar tenaga kerja meningkat, namun belum pasti. Pasar merespons positif sikap seimbang The Fed.

Jumlah klaim tunjangan pengangguran baru turun ke 231.000, jelas di bawah perkiraan pasar, menandakan stabilisasi ringan setelah kenaikan sebelumnya. Bersamaan itu, Philadelphia Fed Manufacturing Index naik mengejutkan ke 23,2 vs ekspektasi 1,7—tertinggi dalam beberapa bulan—menunjukkan kebangkitan kuat industri kawasan. Secara bersama, kedua rilis ini menunjukkan bahwa meski kekhawatiran pasar tenaga kerja meningkat, sektor industri AS menampakkan pemulihan nyata.



US100 (D1)

Sumber: xStation

Indeks US100 tetap dalam tren naik yang jelas, bergerak di kisaran atas kanal dan menjaga momentum setelah menembus resistansi sebelumnya. Susunan moving averages mendukung sisi permintaan, sementara rangkaian bullish candles beberapa sesi terakhir menandakan minat beli kuat. RSI sudah mendekati/masuk zona overbought, mengindikasikan pasar memanas dan koreksi teknikal jangka pendek bisa terjadi.



Berita Emiten:

Intel (INTC.US), Nvidia (NVDA.US) – Nvidia mengumumkan investasi $5 miliar di Intel serta kolaborasi proyek chip baru. Valuasi Intel naik >30%, Nvidia +3%.



AMD (AMD.US) – Pesaing utama Intel turun 4% di pembukaan imbas kabar investasi ke Intel.



89bio (ETNB.US) – Roche mengumumkan akuisisi perusahaan biotek di $14,5 per saham, setara premi ~80%; valuasi ETNB melonjak sebesar itu saat pembukaan.



CrowdStrike (CRWD.US) – Saham naik 6% terdorong informasi lanjutan terkait proyeksi pendapatan AI.



Cracker Barrel (CBRL.US) – Saham turun ~10% setelah publikasi hasil kinerja yang lemah.

