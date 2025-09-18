Baca selengkapnya

US Open: Semua Indeks Cetak ATH Baru!

20.50 18 September 2025

Bursa saham AS membuka sesi Kamis dengan sentimen positif, didukung kombinasi data makro yang lebih baik dan ekspektasi atas langkah lanjutan The Fed.
Pasar luas mencatat kenaikan, dan seluruh indeks utama di AS dibuka pada ATH baru. Federal Reserve menambah bahan bakar ke pasar yang sudah panas. Bagi investor, ini menjadi sinyal bahwa The Fed mendukung pasar meski ekonomi riil terus menunjukkan kekuatan. Hal ini meningkatkan risk appetite dan mendorong indeks menuju level tertinggi baru, namun memberi tekanan pada dolar.

 

Data Makro:

FOMC kemarin memutuskan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, pemangkasan pertama sejak Desember. The Fed memberi sinyal pemangkasan lanjutan memungkinkan tahun ini jika risiko terkait pasar tenaga kerja meningkat, namun belum pasti. Pasar merespons positif sikap seimbang The Fed.
Jumlah klaim tunjangan pengangguran baru turun ke 231.000, jelas di bawah perkiraan pasar, menandakan stabilisasi ringan setelah kenaikan sebelumnya. Bersamaan itu, Philadelphia Fed Manufacturing Index naik mengejutkan ke 23,2 vs ekspektasi 1,7—tertinggi dalam beberapa bulan—menunjukkan kebangkitan kuat industri kawasan. Secara bersama, kedua rilis ini menunjukkan bahwa meski kekhawatiran pasar tenaga kerja meningkat, sektor industri AS menampakkan pemulihan nyata.

Mulai berinvestasi sekarang atau coba demo

Buat Akun DOWNLOAD APLIKASI SELULER DOWNLOAD APLIKASI SELULER


US100 (D1)

 

Sumber: xStation 

Indeks US100 tetap dalam tren naik yang jelas, bergerak di kisaran atas kanal dan menjaga momentum setelah menembus resistansi sebelumnya. Susunan moving averages mendukung sisi permintaan, sementara rangkaian bullish candles beberapa sesi terakhir menandakan minat beli kuat. RSI sudah mendekati/masuk zona overbought, mengindikasikan pasar memanas dan koreksi teknikal jangka pendek bisa terjadi.
 

Berita Emiten:

Intel (INTC.US), Nvidia (NVDA.US) – Nvidia mengumumkan investasi $5 miliar di Intel serta kolaborasi proyek chip baru. Valuasi Intel naik >30%, Nvidia +3%.


AMD (AMD.US) – Pesaing utama Intel turun 4% di pembukaan imbas kabar investasi ke Intel.


89bio (ETNB.US) – Roche mengumumkan akuisisi perusahaan biotek di $14,5 per saham, setara premi ~80%; valuasi ETNB melonjak sebesar itu saat pembukaan.


CrowdStrike (CRWD.US) – Saham naik 6% terdorong informasi lanjutan terkait proyeksi pendapatan AI.


Cracker Barrel (CBRL.US) – Saham turun ~10% setelah publikasi hasil kinerja yang lemah.
 

Bagikan:
Kembali

marketNews.Title.New

19.09.2025
18.52

Daily Summary: Wall Street Pecah Rekor Lagi

Indeks Wall Street terus naik pada Triple Witching Day, menyentuh rekor tertinggi baru, didorong interpretasi dovish atas pemangkasan suku bunga terbaru...

 17.28

Revolusi Kuantum Dimulai? Quantum Computing Naik 25%

Quantum Computing Inc. (QUBT.US) adalah perusahaan di bidang komputer kuantum yang belakangan menarik perhatian besar dari investor. Hari ini, sahamnya...

 15.19

Tiga Pasar untuk Dipantau Pekan Depan (19.09.2025)

Peristiwa paling signifikan bulan ini telah lewat: The Fed akhirnya memutuskan pemangkasan suku bunga pertama tahun ini. Hari ini juga “Triple Witching...
marketNews.MoreNews

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.