BREAKING: Klaim Pengangguran & Philly Fed Lebih Kuat 🚨

19.37 18 September 2025

 

  • Initial Jobless Claims: 231k (Ekspektasi 240k, Sebelumnya 264k)
  • Philadelphia Fed Manufacturing Index: 23,2 (Ekspektasi 1,7, Sebelumnya -0,3)

Klaim pengangguran dan Indeks Philadelphia Fed sama-sama lebih kuat dari perkiraan, menandakan ketahanan pasar tenaga kerja dan perekonomian secara umum. Ini bisa memperkuat argumen untuk kebijakan moneter yang lebih ketat.

Dolar menguat dan imbal hasil obligasi AS turun di seluruh tenor. Namun, kondisi ini memberi tekanan ringan pada futures AS.

 

 

Sumber: US Bureau of Labor Statistics

