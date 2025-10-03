ISM Jasa AS: 50,0 (Perkiraan 51,7; Sebelumnya 52,0)
ISM Jasa – Ketenagakerjaan: 47,2 (Perkiraan 46,6; Sebelumnya 46,5)
ISM Services PMI AS: 50,0 (perkiraan 51,7; sebelumnya 52,0)
ISM Services Employment: 47,2 (perkiraan 46,6; sebelumnya 46,5)
ISM Services New Orders: 50,4 (perkiraan 54; sebelumnya 56,0)
ISM Services Prices Paid: 69,4 (perkiraan 68; sebelumnya 69,2)
Morning Wrap (08.10.2025): Emas Tembus $4.000, NZD Melemah
Gold powers to fresh record, as stocks slip, but there could still be further upside to come
Daily Summary: Oracle Tekan Indeks, Emas Uji $4.000 💰
⏬US100 Turun 0,5% karena Oracle