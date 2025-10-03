Baca selengkapnya
BREAKING: ISM Jasa AS Melemah, Di Bawah Ekspektasi Pasar

ISM Jasa AS: 50,0 (Perkiraan 51,7; Sebelumnya 52,0)

ISM Jasa – Ketenagakerjaan: 47,2 (Perkiraan 46,6; Sebelumnya 46,5)

ISM Services PMI AS: 50,0 (perkiraan 51,7; sebelumnya 52,0)

  • ISM Services Employment: 47,2 (perkiraan 46,6; sebelumnya 46,5)

  • ISM Services New Orders: 50,4 (perkiraan 54; sebelumnya 56,0)

  • ISM Services Prices Paid: 69,4 (perkiraan 68; sebelumnya 69,2)

