Pada paruh pertama hari ini, perhatian investor di kawasan Asia-Pasifik tertuju pada pemilu Jepang, di mana Sanae Takaichi memenangkan pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal (LDP). Indeks JP225 naik 4,60% ke rekor tertinggi di 48.100 poin.

Takaichi dianggap memiliki agenda fiskal dan moneter paling ekspansif di antara lima kandidat LDP yang bersaing menggantikan Perdana Menteri hawkish Shigeru Ishiba.

Laporan menunjukkan bahwa Takaichi mungkin akan menunjuk Minoru Kihara sebagai Sekretaris Kabinet dan mengembalikan Toshimitsu Motegi sebagai Menteri Luar Negeri. Posisi Menteri Keuangan masih kosong, menambah sensitivitas pasar.

Yen Jepang melemah antara 0,9% hingga 1,2%, dengan USDJPY naik 0,90% ke level 150.400. Pasar mulai memperhitungkan kebijakan fiskal ekspansif dan laju kenaikan suku bunga BoJ yang lebih lambat.

Harga emas naik 1,20% ke rekor baru di US$3.920 per ons.

Harga minyak juga dibuka lebih tinggi setelah keputusan moderat OPEC+ untuk sedikit menaikkan produksi bulan depan, jauh di bawah kekhawatiran sebelumnya. Analisis akhir pekan menunjukkan bahwa kenaikan ini kurang dari separuh dari yang sempat dibahas.

Indeks inflasi Melbourne Institute naik +0,4% m/m (sebelumnya −0,3%), meningkatkan laju tahunan menjadi 3,0% dari 2,8%. Data ini memperumit ekspektasi pasar terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga RBA dalam waktu dekat.

Sementara itu, shutdown pemerintahan AS telah berlangsung lebih dari seminggu, menunda rilis sebagian data ekonomi dan meningkatkan ketegangan politik. Gedung Putih memperingatkan potensi PHK jika negosiasi terus buntu, meskipun pasar masih memperkirakan pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 bps bulan ini dengan probabilitas tinggi. Kebuntuan berkepanjangan dapat meningkatkan kekhawatiran, meski dampak jangka pendeknya masih bersifat operasional.