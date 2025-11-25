Baca selengkapnya
23.13 · 25 November 2025

BREAKING: Kepercayaan Konsumen & Richmond Fed Jauh Lebih Lemah 📌

US CB Consumer Confidence: 88.7 (Prakiraan 93.3, Sebelumnya 94.6, Revisi 95.5)

  • Richmond Fed: -15 vs -5 prakiraan dan -4 sebelumnya

US Pending Homes Index Aktual 76.3 (Sebelumnya 74.8, Revisi 71.8)

US Pending Home Sales Perubahan MoM Aktual 1.9% (Prakiraan 0.2%, Sebelumnya 0.0%, Revisi -0.1%)

US Business Inventories MoM Aktual 0% (Prakiraan 0%, Sebelumnya 0.2%)

Reaksi US30 terhadap data bersifat campuran karena investor melihat data ini sebagai sinyal bahwa peluang pemangkasan suku bunga Fed pada Desember kini hampir 100%. Di sisi lain, data menunjukkan ekonomi AS sedang melambat, dan indeks CB menegaskan hal tersebut.

 

28 November 2025, 15.11

