US CB Consumer Confidence: 88.7 (Prakiraan 93.3, Sebelumnya 94.6, Revisi 95.5)
- Richmond Fed: -15 vs -5 prakiraan dan -4 sebelumnya
US Pending Homes Index Aktual 76.3 (Sebelumnya 74.8, Revisi 71.8)
US Pending Home Sales Perubahan MoM Aktual 1.9% (Prakiraan 0.2%, Sebelumnya 0.0%, Revisi -0.1%)
US Business Inventories MoM Aktual 0% (Prakiraan 0%, Sebelumnya 0.2%)
Reaksi US30 terhadap data bersifat campuran karena investor melihat data ini sebagai sinyal bahwa peluang pemangkasan suku bunga Fed pada Desember kini hampir 100%. Di sisi lain, data menunjukkan ekonomi AS sedang melambat, dan indeks CB menegaskan hal tersebut.
Sumber: xStation5
