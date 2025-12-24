14:30 – Amerika Serikat (mingguan), klaim pengangguran:

Klaim pengangguran awal: 214 ribu (Ekspektasi: 222 ribu; Sebelumnya: 224 ribu)

Klaim pengangguran lanjutan: 1.923 ribu (Sebelumnya: 1.897 ribu)

Rata-rata klaim 4 minggu: 216,75 ribu (Sebelumnya: 217,5 ribu)

Data pengangguran dari Amerika Serikat tercatat lebih baik dari perkiraan secara bulanan, dengan jumlah klaim pengangguran awal turun dari 224 ribu menjadi 214 ribu. Penurunan tipis juga terlihat pada rata-rata klaim empat minggu.

Namun demikian, jumlah klaim lanjutan atau klaim berulang meningkat cukup signifikan, menembus level 1,92 juta. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2021.

Jika ditelaah lebih lanjut dari laporan BLS, terlihat bahwa meskipun jumlah klaim pengangguran mingguan menurun, jumlah individu yang masih menerima tunjangan pengangguran justru meningkat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dinamika antara arus masuk pengangguran baru dan lamanya periode pengangguran.

Kondisi ini menjadi salah satu alasan munculnya dugaan bahwa kualitas data BLS mulai menurun, baik akibat keterbatasan data maupun metodologi yang kurang optimal. Situasi tersebut berpotensi membuat pasar ke depan lebih responsif terhadap data pasar tenaga kerja versi swasta.

Reaksi pasar terhadap rilis data ini sejauh ini masih terbatas.

EURUSD (M1)

Sumber: xStation5