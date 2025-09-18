- Bursa saham AS dibuka di level all-time high baru dan tetap dekat level tersebut hingga akhir sesi.
- Dolar menguat seiring data pasar tenaga kerja dan industri yang positif mengejutkan investor.
- Data klaim pengangguran dan proyeksi dari Philadelphia Fed yang lebih baik dari ekspektasi memperpanjang koreksi turun pada pasangan EURUSD. Publikasi hari ini juga mematahkan citra negatif dari data pekan lalu, ketika klaim naik ke 263.000. Secara teori, ini menurunkan insentif The Fed untuk mempercepat pemangkasan suku bunga di AS.
- Krone Norwegia menguat setelah “hawkish cut”, sementara Pound melemah meski Bank of England mempertahankan suku bunga.
- Bank of England mempertahankan suku bunga di 4,0%, sesuai ekspektasi pasar. Namun, rasio suara untuk mempertahankan tidak seperti yang diperkirakan. Tujuh anggota memilih menahan, padahal delapan yang diharapkan. Dua anggota BoE memilih pemangkasan: Dhingra dan Taylor.
- EIA menunjukkan kenaikan lagi pada persediaan gas, membuat NATGAS turun lebih dari 4%.
- Sentimen positif juga mendominasi di Eropa. Hampir semua indeks utama Eropa membukukan kenaikan hari ini. Pengecualian adalah WIG20 yang menjadi satu-satunya indeks yang melemah.
- Intel naik lebih dari 20% pada sesi hari ini menyusul pengumuman investasi dari Nvidia.
- Komoditas tertekan. Minyak turun hampir 1% hari ini, dan sebagian besar kontrak berjangka pertanian juga melemah. Kopi dan kakao turun sekitar 1,5%. Logam industri pun melemah.
- Logam mulia mengalami koreksi tipis. Penurunan kekhawatiran resesi menekan imbal hasil dan harga emas. Namun, platina justru menguat.
- Di pasar kripto, terlihat optimisme yang jelas. Harga Bitcoin naik hampir 1,2% hari ini, sementara Ethereum bertambah 1,6%. Kenaikan lebih besar terlihat pada altcoins yang tampaknya diuntungkan oleh pemangkasan suku bunga di AS.
Halaman ini menggunakan cookies. Cookies adalah file yang disimpan di browser Anda dan digunakan oleh sebagian besar situs web untuk membantu mempersonalisasi pengalaman web Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan Privasi kami.