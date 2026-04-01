BREAKING: Laporan ADP AS lebih tinggi dari ekspektasi

Laporan ADP AS (perubahan pekerjaan sektor swasta): 62 ribu dibandingkan ekspektasi 40 ribu; tingkat ketenagakerjaan sektor swasta meningkat lebih tinggi dari perkiraan ekonom pada bulan Maret, menandakan pasar tenaga kerja AS yang masih solid.
Jumlah pekerjaan sektor swasta meningkat sebesar 62.000 (perkiraan +40 ribu) pada bulan Maret dibandingkan revisi +66.000 pada bulan Februari, menurut ADP Research Institute dan Stanford Digital Economy Lab.
Perkiraan berkisar antara +33 ribu hingga +96 ribu dari 25 ekonom.
Lapangan kerja di sektor barang meningkat sebesar 30.000.
Lapangan kerja di sektor jasa meningkat sebesar 32.000.
Kalender Ekonomi: Data makro berada dalam bayang-bayang TACO 🔎
Market Wrap: Pasar Global Naik usai Jeda Konflik AS-Iran
NY Fed: Survei menunjukkan lonjakan inflasi di AS🗽
Semua mata tertuju pada deadline Trump terhadap Iran, tetapi apa yang terjadi selanjutnya?