Sentimen di pasar keuangan global sedikit mendingin setelah sesi perdagangan sebelumnya. Indeks US500 ditutup di level 7.550 poin, mengakhiri reli impresif yang berlangsung selama sembilan sesi berturut-turut. Pemicu utama koreksi tersebut adalah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Setelah muncul laporan bahwa Iran meluncurkan rudal ke arah Kuwait dan Bahrain, pasukan US CENTCOM melakukan serangan balasan terhadap sebuah stasiun kendali Iran di Pulau Qeshm. Harga minyak Brent stabil di sekitar US$97 per barel, sementara minyak mentah WTI diperdagangkan di kisaran US$95,30 per barel.
Rilis Utama dari Sesi Asia
- Perbaikan Signifikan Neraca Perdagangan Australia. Surplus perdagangan Australia mencapai AUD 1,791 miliar pada April, lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar sebesar AUD 1,230 miliar dan berbalik dari defisit AUD 1,024 miliar pada bulan sebelumnya.
- Lonjakan Ekspor Australia. Ekspor Australia naik 7,2% secara bulanan (month-over-month), sementara impor hanya meningkat 0,8% secara bulanan. Kondisi ini memberikan dukungan signifikan bagi dolar Australia.
- Kenaikan Harga Komoditas di Selandia Baru. Indeks Harga Komoditas ANZ meningkat 0,7% secara bulanan pada Mei setelah sebelumnya turun 0,8% pada April.
- Komentar Pejabat Reserve Bank of Australia (RBA). Gubernur RBA Michele Bullock dan Asisten Gubernur Christopher Kent mengisyaratkan pendekatan yang hati-hati terhadap kebijakan moneter, sambil terus memantau dampak kenaikan harga energi terhadap inflasi domestik.
Kalender Makroekonomi
10:00 – Zona Euro
- Pidato Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), Christine Lagarde
11:00 – Zona Euro
- Penjualan Ritel Tahunan (Retail Sales YoY). Konsensus: 0,3%. Sebelumnya: 1,2%
- Penjualan Ritel Bulanan (Retail Sales MoM). Konsensus: -0,3%. Sebelumnya: -0,1%
14:30 – Amerika Serikat
- Initial Jobless Claims. Konsensus: 214 ribu. Sebelumnya: 215 ribu
14:30 – Amerika Serikat
- Continuing Jobless Claims. Konsensus: 1,780 juta. Sebelumnya: 1,786 juta
16:30 – Amerika Serikat
- Perubahan Persediaan Gas Alam Mingguan. Konsensus: 99 miliar kaki kubik (Bcf). Sebelumnya: 92 miliar kaki kubik (Bcf)
19:10 – Amerika Serikat
- Penampilan Publik Anggota FOMC, Mary Daly
Kalender Laporan Keuangan
Laporan keuangan kuartalan yang dirilis hari ini dari Wall Street dan pasar Asia akan memberikan gambaran penting mengenai belanja perusahaan untuk infrastruktur jaringan serta permintaan konsumen di sektor pakaian dan ritel. Setelah penutupan pasar, fokus investor akan beralih ke Lululemon Athletica yang masih menghadapi tekanan margin, serta DocuSign yang merupakan salah satu pionir dalam layanan tanda tangan digital.
Perusahaan yang Melaporkan Kinerja Keuangan
Setelah Penutupan Pasar
- Lululemon Athletica (LULU)
- DocuSign (DOCU)
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Market Wrap: Harga Minyak Melemah Saat Negosiasi Iran Jadi Sorotan
Daily Summary: Minyak Menguat, Saham Teknologi Tertekan
BREAKING: ISM AS Lampaui Ekspektasi, Pemangkasan Suku Bunga Makin Sulit
BREAKING: ADP AS Lampaui Ekspektasi, Perekrutan Tenaga Kerja Menguat
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