Data yang dirilis menunjukkan gambaran yang positif bagi aktivitas ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan. Namun, dari perspektif inflasi dan ekspektasi pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat, hasil ini justru kurang menguntungkan bagi pasar.

Key Takeaways:

Akselerasi Sektor Jasa: Angka yang paling diperhatikan pasar adalah ISM Non-Manufacturing PMI yang naik menjadi 54,5 poin. Hasil ini jauh lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 53,7 poin dan juga lebih baik dibandingkan pembacaan sebelumnya di level 53,6 poin. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa Amerika Serikat tidak hanya tetap berada dalam zona ekspansi, tetapi juga menunjukkan percepatan pertumbuhan. Mengingat sektor jasa merupakan kontributor terbesar terhadap ekonomi AS, hasil ini memperkuat pandangan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih berada dalam kondisi yang solid.

Tekanan Inflasi Masih Bertahan: Di sisi lain, komponen yang paling menjadi perhatian Federal Reserve adalah ISM Non-Manufacturing Prices yang naik menjadi 71,3 poin dari sebelumnya 70,7 poin. Level ini masih tergolong sangat tinggi dan menunjukkan bahwa tekanan harga di sektor jasa belum mereda. Bagi Federal Reserve, inflasi jasa memiliki arti yang sangat penting karena biasanya lebih sulit turun dibandingkan inflasi barang. Kondisi ini dapat membuat bank sentral lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan pemangkasan suku bunga.

Permintaan Tetap Kuat: Komponen-komponen permintaan dalam laporan ISM menunjukkan kinerja yang sangat solid. Aktivitas bisnis meningkat menjadi 57,7 poin dari 55,9 poin. Sementara itu, pesanan baru melonjak menjadi 57,3 poin dari sebelumnya 53,5 poin. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor jasa tidak hanya didorong oleh kenaikan harga, tetapi juga oleh permintaan riil yang masih kuat dari konsumen dan dunia usaha.

Ketenagakerjaan Masih Menjadi Titik Lemah: Satu-satunya area yang masih menunjukkan kelemahan adalah komponen ketenagakerjaan. ISM Non-Manufacturing Employment turun tipis menjadi 47,9 poin dari 48,0 poin sebelumnya. Karena masih berada di bawah level 50, data ini menunjukkan bahwa sebagian perusahaan jasa masih bersikap hati-hati dalam melakukan perekrutan tenaga kerja baru.