BREAKING: NFP Direvisi Turun Hampir 1 Juta Pekerjaan!

21.10 9 September 2025

16:00 Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) – Revisi Awal Payroll Benchmark:

  • Hasil terbaru: −911 ribu (Ekspektasi: −682 ribu Sebelumnya: −818 ribu)

Revisi data Non-Farm Payrolls (NFP) menunjukkan pengurangan hampir 1 juta pekerjaan dibanding perkiraan sebelumnya. Koreksi sebesar ini meruntuhkan gambaran kekuatan pasar tenaga kerja AS dan menandakan bahwa data sebelumnya kemungkinan meng-overestimasi laju pertumbuhan lapangan kerja.

Revisi seperti ini menambah tekanan pada Federal Reserve, karena menjadi sinyal jelas bahwa pasar tenaga kerja sedang melambat tajam. Akibatnya, ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga lebih agresif meningkat, dan kini reaksi pasar finansial terfokus pada skala dan kecepatan langkah The Fed ke depan.

12.09.2025
18.53

