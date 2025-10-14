- Indeks US NFIB Business Optimism turun di bawah ekspektasi pasar.
- Futures Wall Street melemah hari ini, menandakan tekanan jual baru.
Indeks US NFIB Business Optimism untuk September tercatat di 98,80, turun dari 100,80 pada bulan sebelumnya dan lebih rendah dari perkiraan pasar di 100,6. Angka ini menunjukkan bahwa sentimen pelaku bisnis kecil di Amerika Serikat mulai melemah di tengah ketidakpastian ekonomi dan biaya pinjaman yang masih tinggi. Reaksi pasar terlihat langsung di Wall Street. US500 mencatat koreksi terbesar sejak 19–22 Mei, turun 0,8% hari ini, seiring meningkatnya kekhawatiran akan perlambatan aktivitas usaha di sektor kecil dan menengah — komponen penting dari perekonomian AS.
Sumber: xStation5
