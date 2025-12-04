PHK Challenger AS: 71,321 ribu (Sebelumnya 153,074 ribu). Indeks USDIDX terus melemah hari ini, namun sedikit pulih setelah rilis laporan Challenger.

Laporan Challenger untuk November menunjukkan gambaran campuran tentang pasar tenaga kerja AS: penurunan PHK di permukaan, namun level yang tetap tinggi secara historis jika melihat data yang lebih dalam. Meskipun terjadi penurunan tajam 53% secara bulanan, jumlah PHK masih jauh di atas norma jangka panjang dan menunjukkan bahwa korporasi AS masih bersiap menghadapi penyesuaian ekonomi dan struktural.

PHK Turun pada November — Namun Tetap Tinggi Secara Historis

PHK bulan November turun 53% dari angka Oktober yang sangat tinggi yaitu 153.074.

Bahkan dengan penurunan ini, November tetap menjadi angka PHK tertinggi untuk bulan tersebut sejak 2022 dan merupakan bulan kedelapan tahun ini di mana PHK melebihi level tahun sebelumnya.

Secara historis, PHK pada November jarang melampaui 70.000 — hal ini hanya terjadi dua kali sejak 2008.

Penurunan tersebut memang positif, tetapi tren yang lebih luas tetap tinggi, mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung dan pelemahan siklus pada sejumlah industri utama.

PHK Tahun Berjalan Capai Tertinggi Sejak Pandemi

Perusahaan telah mengumumkan 1,17 juta PHK hingga November — naik 54% YoY.

Ini adalah total year-to-date tertinggi sejak 2020, dan hanya keenam kalinya sejak 1993 pemutusan kerja menembus 1,1 juta pada November.

Periode historis dengan angka serupa terjadi pada masa resesi: 2001, 2002, 2009, dan 2020.

Meskipun ekonomi AS belum memaski resesi, skala PHK mencermuinkan dinamika awal resesi, dengan perusahaan bertindak preventif untuk melindungi margin.

Industri yang Memimpin Gelombang PHK

Beberapa sektor sedang mengalami restrukturisasi besar:

• Telekomunikasi: +268% YoY

15.139 PHK pada November, sebagian besar berasal dari Verizon — bulan terburuk sejak awal 2020.

Total YTD: 38.035 PHK.

• Teknologi — Pemutus Tenaga Kerja Terbesar di Sektor Swasta

12.377 PHK pada November; YTD: 153.536 (+17% YoY).

Mencerminkan efisiensi biaya, pengurangan redundansi, dan restrukturisasi berbasis AI.

• Ritel: +139% YoY

Ditekan oleh permintaan konsumen yang melemah, ketidakpastian tarif, dan perubahan perilaku belanja.

• Organisasi Non-Profit: +409% YoY

Terdampak pemotongan pendanaan pemerintah dan menurunnya donasi.

• Sektor Makanan (Pemrosesan Daging Sapi): +26% YoY

Menyesuaikan kapasitas akibat perubahan tren pertanian dan perilaku konsumen.

Tekanan restrukturisasi bersifat luas, mencakup industri siklikal (ritel, makanan) dan industri struktural (teknologi, telekomunikasi, non-profit).

Mengapa Perusahaan Melakukan PHK?

Pendorong utama PHK menunjukkan tekanan siklikal dan struktural:

Restrukturisasi: 20.217 PHK pada November; YTD: 128.255.

Penutupan (toko, unit, departemen): 17.140 pada November; YTD: 178.531.



Kondisi pasar/ekonomi: 15.755 pada November; YTD: 245.086.



DOGE (Department of Government Efficiency):

293.753 PHK YTD — alasan terbesar secara keseluruhan.

Tambahan 20.976 PHK dari hilangnya pendanaan tidak langsung (“Downstream Impact”).

Artificial Intelligence (AI): 6.280 PHK pada November. 54.694 PHK YTD secara langsung disebabkan oleh otomatisasi AI — tren yang dipercepat sejak 2023.



Bagian signifikan dari PHK didorong oleh faktor kebijakan dan teknologi, bukan semata-mata pelemahan ekonomi, menandakan perubahan struktur tenaga kerja yang lebih dalam.

Rencana Perekrutan Turun ke Level Terendah Lebih dari Satu Dekade

Perusahaan mengumumkan rencana perekrutan 497.151 posisi hingga November, turun 35% YoY.

Ini adalah prospek perekrutan terlemah sejak 2010 .

Perekrutan musiman juga turun ke level terendah sejak pencatatan dimulai pada 2012, tanpa pengumuman perekrutan musiman baru untuk November.

Perusahaan bukan hanya memangkas tenaga kerja — mereka juga memperlambat perekrutan ke depan. Kombinasi ini sering menjadi sinyal awal pelemahan pasar tenaga kerja yang lebih luas.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagaian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.