BREAKING: PMI Awal AS September Sesuai Ekspektasi

20.45 23 September 2025

Indikator Utama:

PMI Manufaktur: 52 (forecast 52; sebelumnya 53)

PMI Jasa: 53,9 (forecast 54; sebelumnya 54,5)

 

 

Sumber: xStation5

25.09.2025
19.07

Daily Summary: Sentimen Wall Street Melemah; BTC < $110k 📉

Di Eropa, indeks utama melemah. DAX turun >0,5%, sedangkan FTSE Inggris -0,4%. H&M melesat ~7% setelah laba operasi +40% y/y. Sebaliknya, Brunello...

 14.59

“Good News” Tekan Saham AS; Gilt Bisa Selamatkan Starmer

Pasar obligasi kembali jadi fokus pada Kamis. Yield naik di seluruh dunia, khususnya di Inggris seiring risiko politik meningkat. Yield AS juga menguat...

 07.45

Sentimen Rehat; Lelang Obligasi UK Jadi Sorotan

Narasi dominan pasar bulan ini: booming AI plus dukungan bank sentral/pemangkasan suku akan menopang reli ekuitas jangka panjang. Karena itu, goyahnya...
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
