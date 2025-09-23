Indikator Utama:
PMI Manufaktur: 52 (forecast 52; sebelumnya 53)
PMI Jasa: 53,9 (forecast 54; sebelumnya 54,5)
Sumber: xStation5
Di Eropa, indeks utama melemah. DAX turun >0,5%, sedangkan FTSE Inggris -0,4%. H&M melesat ~7% setelah laba operasi +40% y/y. Sebaliknya, Brunello...14.59
Pasar obligasi kembali jadi fokus pada Kamis. Yield naik di seluruh dunia, khususnya di Inggris seiring risiko politik meningkat. Yield AS juga menguat...07.45
Narasi dominan pasar bulan ini: booming AI plus dukungan bank sentral/pemangkasan suku akan menopang reli ekuitas jangka panjang. Karena itu, goyahnya...
