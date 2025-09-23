Pasar keuangan tampak sepenuhnya mengabaikan risiko resesi di ekonomi AS. Keyakinan yang berlaku adalah soft landing bukan hanya skenario paling mungkin, melainkan satu-satunya jalur yang layak melihat kondisi makro saat ini.

Optimisme investor makin didorong oleh rekor baru pada indeks saham utama AS yang nyaris harian menembus all-time high. Reli teknologi belum menunjukkan tanda melambat—bahkan makin kencang, ditopang minat pada kecerdasan buatan, infrastruktur data, dan produksi semikonduktor lanjutan. Kian banyak perusahaan mengumumkan investasi multimiliar dolar di teknologi—dari pembangunan data center hingga penerapan solusi berbasis AI. Tren ini terus menopang sentimen bullish dan meredam kekhawatiran perlambatan ekonomi.

Fokus investor hari ini adalah pidato Ketua The Fed Jerome Powell. Nada dan sinyal arah kebijakan moneter ke depan bisa menentukan arah jangka pendek pasar. Penyebutan risiko resesi atau perlunya suku bunga tinggi lebih lama dapat memicu koreksi, sementara nada dovish berpotensi mengonfirmasi tren naik yang tengah berlangsung.

US500 (Kerangka Waktu H1)

Futures S&P 500 (US500) mencatat kenaikan tipis pada awal perdagangan, bertahan dekat rekor tertinggi. Meski optimisme dan momentum naik kuat, investor berhati-hati jelang pidato Powell yang sangat dinantikan hari ini. Pernyataannya akan krusial membentuk ekspektasi kebijakan moneter dan perilaku indeks dalam waktu dekat.

Sumber: xStation5

Berita Emiten

Boeing (BA.US) naik sekitar 3% ke dekat $216 setelah kabar AS–Tiongkok memasuki tahap akhir negosiasi pesanan pesawat besar untuk Boeing. Meski jumlah & model belum diungkap, potensi kontrak bisa berdampak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan, mengangkat sentimen jelang pembukaan.

ACM Research (ACMR.US) melesat >6% ke $38,50 usai pengumuman akan masuk S&P SmallCap 600, menggantikan WK Kellogg Co. yang diperkirakan diakuisisi Ferrero Group (menunggu closing). Inklusi indeks biasanya meningkatkan visibilitas institusional, likuiditas, dan daya tarik bagi fund small-cap.

Firefly Aerospace (FLY.US) turun sekitar 10% setelah merilis laporan laba pertama sebagai emiten publik. Meski pertumbuhan pendapatan kuat dan order backlog $1,1 miliar, investor khawatir rugi operasi besar dan burn rate kas yang cepat.

Kenvue (KVUE.US) naik sekitar 4% di awal perdagangan meski ada peringatan dari pemerintahan Trump terkait penggunaan Tylenol (parasetamol) saat kehamilan. Otoritas menyinggung potensi kaitan dengan peningkatan risiko autisme pada anak, memicu kekhawatiran investor & konsumen. Meski saham rebound, secara 6 bulan masih turun >25% imbas laporan-laporan soal kaitan parasetamol & isu perkembangan.