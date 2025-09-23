Anggota The Fed Raphael Bostic dan Michelle Bowman mengomentari kebijakan suku bunga dan kondisi ekonomi AS hari ini. Pernyataan keduanya terbilang dovish. Kita dapat berasumsi risiko stagflasi mulai muncul di ekonomi AS.
Bostic:
Mulai berinvestasi sekarang atau coba demoBuat Akun DOWNLOAD APLIKASI SELULER DOWNLOAD APLIKASI SELULER
- “Saat ini saya pikir suku netral riil sekitar 1,25%. Mungkin suku netral sedang naik.”
- “Risiko terhadap pekerjaan sebanding dengan risiko inflasi.”
- “Sentimen terkait risiko terhadap tenaga kerja naik tajam.”
- “Cerita yang kami dengar dari bisnis: mereka tidak merekrut dan tidak juga melakukan PHK.”
- “Perlambatan pasar kerja berasal dari sisi pasokan dan permintaan.”
- “Kita perlu sangat memperhatikan psikologi konsumen.”
- “Saya pikir masih ada inflasi yang akan datang.”
- “Perusahaan merasakan tekanan biaya dan batas untuk tidak meneruskannya ke harga.”
- “Dampak tarif sejauh ini lebih jinak terhadap inflasi dibanding perkiraan.”
- “Kita harus khawatir soal inflasi mengingat sudah lama di atas target.”
- “Saya bisa mendukung rentang target inflasi 1,75%–2,25% suatu saat nanti.”
- “Saya terbuka menggunakan rentang target inflasi.”
Bowman:
- “Saya melihat 3 kali pemangkasan secara total pada 2025.”
- “Pandangan tentang ekonomi dan kebijakan moneter.”
- “Saya khawatir kelemahan perumahan dapat menyebabkan penurunan nilai yang semakin cepat.”
- “Pasar tenaga kerja bisa memburuk cepat dalam beberapa bulan.”
- “Dampak tarif pada inflasi akan memudar, inflasi selain itu sudah dekat target.”
- “Jika permintaan tidak membaik, bisnis bisa mulai melakukan PHK.”
- “Saya memperkirakan pemangkasan pekan lalu adalah langkah awal menuju suku yang lebih netral jika ekonomi berjalan sesuai ekspektasi.”
- “Penting bahwa pernyataan terbaru memuat pandangan ke depan untuk pemangkasan lanjutan.”
- “Saya khawatir The Fed tertinggal menyikapi kelemahan pasar tenaga kerja; kebijakan mungkin perlu menyesuaikan lebih cepat jika risiko terwujud.”
- “Saya mendukung pemangkasan seperempat poin, namun penting The Fed kini proaktif menopang pasar kerja.”