BREAKING: PMI Manufaktur AS Desember Bertahan di 51,8📌

02:45 PM BST, Amerika Serikat – Data PMI Desember:

PMI Manufaktur S&P Global: aktual 51.8; perkiraan 51.8; sebelumnya 52.2

Kondisi manufaktur di Amerika Serikat terus membaik pada Desember, namun dengan laju yang lebih lambat. PMI Manufaktur S&P Global turun tipis ke level 51.8 dari 52.2 pada bulan sebelumnya, mencatat ekspansi terlemah dalam rangkaian pertumbuhan lima bulan terakhir. Pertumbuhan output melunak seiring dengan penurunan pertama pada pesanan baru dalam satu tahun terakhir serta kembali melemahnya penjualan ekspor. Perusahaan menyoroti tarif sebagai faktor utama yang menekan permintaan sekaligus menjadi sumber tekanan biaya yang signifikan. Meskipun harga input dan output masih berada di level historis yang tinggi, keduanya meningkat dengan laju paling lambat dalam 11 bulan terakhir. Di saat yang sama, perusahaan terus menambah persediaan barang jadi dan melaporkan penurunan backlog pesanan.Dari sisi tenaga kerja, kondisi menunjukkan penguatan. Perusahaan tetap melakukan perekrutan sebagai antisipasi terhadap prospek yang lebih baik pada tahun 2026. Namun demikian, komentar dalam survei memperingatkan bahwa tingkat produksi saat ini berpotensi tidak berkelanjutan jika tekanan permintaan terus berlanjut.

