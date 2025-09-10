Baca selengkapnya

BREAKING: PPI AS Turun, US100 Naik 0,5%

19.35 10 September 2025

PPI AS Agustus (YoY): 2.6% (Prakiraan 3,3%, Sebelumnya 3,3%, Revisi 3,1%)

  • PPI AS Agustus (MoM): -0,1% (Prakiraan 0,3%, Sebelumnya 0,9%, Revisi 0,7%)

Core PPI AS Agustus (YoY): 2,8% (Prakiraan 3,5%, Sebelumnya 3,7%, Revisi 3,4%

  • Core PPI AS (MoM): -0,1% (Prakiraan 0,3%, Sebelumnya 0,9%, Revisi 0,7%)

Futures suku bunga jangka pendek AS naik tipis setelah rilis data inflasi produsen (PPI). Trader kini semakin menambah posisi untuk pemangkasan suku bunga The Fed pada September. Data ini menandakan tekanan harga di sektor manufaktur — dan sebagian sektor lain — mulai mereda. Hal ini meningkatkan peluang bahwa laporan CPI esok hari akan mengonfirmasi tren pelemahan inflasi, sebuah skenario yang sangat positif bagi Wall Street dan menjadi fokus utama investor maupun analis.

 

Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., BLS, Macrobond

 

