Oracle memikat pasar dengan hasil kinerjanya. Sebelum pembukaan Wall Street, saham perusahaan naik lebih dari 30%, membawa kapitalisasi pasar menembus 200 miliar dolar AS. Meski EPS dan pendapatan tidak memenuhi ekspektasi konsensus, detail laporan menunjukkan alasan di balik euforia pasar. Setelah Broadcom dan Alphabet, giliran Oracle yang didorong pasar ke level all-time high (ATH) baru. Tren positif raksasa teknologi tampaknya belum berhenti.

Konsensus analis memperkirakan EPS di level $1,48 dan pendapatan $15 miliar. Angka aktual sedikit di bawah: EPS $1,47 dan pendapatan $14,9 miliar. Namun, pasar sudah memperhitungkan penurunan musiman ini, terutama dibandingkan hasil sebelumnya ($1,70 EPS dan $15,9 miliar pendapatan).

Apa yang memicu euforia pasar terhadap valuasi Oracle?

Meskipun total pendapatan di bawah perkiraan, struktur pendapatan menjadi sorotan positif. Antara lain:

IaaS (Cloud Infrastructure): tumbuh 55% y/y.

SaaS (Cloud Applications): naik 11% y/y.

Selain itu, perusahaan juga membanggakan backlog pesanan (Remaining Performance Obligations / RPO) yang sangat besar. Nilainya mencapai 455 miliar dolar AS, melonjak 359% year-on-year!

Skala keamanan pendapatan sebesar itu tidak hanya memvalidasi valuasi tinggi Oracle, tetapi juga merealisasikan skenario pertumbuhan paling optimistis.

Minat investor juga melonjak setelah disebutnya proyek Stargate senilai $500 miliar, di mana Oracle bekerja sama dengan OpenAI. Selain itu, pendapatan dari Multi-Cloud — kemitraan dengan AWS, Google Cloud, dan Azure — tumbuh 15 kali lipat y/y. Tren ini menandakan kolaborasi antarpemain besar lebih diutamakan daripada kompetisi langsung.

Oracle juga mengejutkan pasar dengan peningkatan belanja modal: naik menjadi $35 miliar dari $25 miliar. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan tidak berniat memperlambat laju pertumbuhan dinamisnya.

Para analis sepakat bahwa ini adalah titik balik strategis dan bersejarah. Oracle berhasil membuktikan transformasinya dari pemimpin basis data menjadi kekuatan besar di bidang cloud & database modern — bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang sedang terjadi.