09.01.2026 – University of Michigan: inflasi dan sentimen konsumen (Januari):
- Inflasi 1 Tahun: 4,2% (Sebelumnya: 4,2%)
- Inflasi 5 Tahun: 3,4% (Sebelumnya: 3,2%)
- Ekspektasi Konsumen: 55 (Sebelumnya: 54,6)
- Sentimen Konsumen: 54 (Ekspektasi: 53,5; Sebelumnya: 52,9)
- Kondisi Saat Ini: 52,4 (Sebelumnya: 50,4)
Data University of Michigan tercatat sedikit lebih baik dari ekspektasi pasar. Seluruh indikator terkait kepercayaan konsumen berada di atas perkiraan, dengan peningkatan paling signifikan terlihat pada indeks kondisi saat ini.
