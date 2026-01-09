Baca selengkapnya
22.02 · 9 Januari 2026

BREAKING: University of Michigan Sentiment Sedikit Lebih Baik dari Ekspektasi!

09.01.2026 – University of Michigan: inflasi dan sentimen konsumen (Januari):

  • Inflasi 1 Tahun: 4,2% (Sebelumnya: 4,2%)
  • Inflasi 5 Tahun: 3,4% (Sebelumnya: 3,2%)
  • Ekspektasi Konsumen: 55 (Sebelumnya: 54,6)
  • Sentimen Konsumen: 54 (Ekspektasi: 53,5; Sebelumnya: 52,9)
  • Kondisi Saat Ini: 52,4 (Sebelumnya: 50,4)

Data University of Michigan tercatat sedikit lebih baik dari ekspektasi pasar. Seluruh indikator terkait kepercayaan konsumen berada di atas perkiraan, dengan peningkatan paling signifikan terlihat pada indeks kondisi saat ini.

