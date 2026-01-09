– Amerika Serikat: Non-Farm Payrolls (NFP) Desember. Aktual: 50K vs Ekspektasi: 70K vs 64K sebelumnya

Tingkat pengangguran AS aktual 4.4% (Perkiraan 4.5%, Sebelumnya 4.6%)

Rata-rata upah per jam +0.3% m/m vs +0.3% ekspektasi

Rata-rata upah per jam +3.8% y/y vs +3.6% ekspektasi

Pertumbuhan lapangan kerja berlanjut di sektor layanan makanan, kesehatan, dan bantuan sosial; sektor ritel mencatat penurunan jumlah pekerja.

Revisi negatif:

Oktober direvisi turun 68.000, dari -105.000 menjadi -173.000

November direvisi turun 8.000, dari +64.000 menjadi +56.000

Housing starts AS Oktober: 1.246 juta vs 1.325 juta ekspektasi

Data pasar tenaga kerja Desember menggambarkan kondisi yang tidak terlalu buruk. Informasi paling penting tampaknya adalah tingkat pengangguran, yang menutup tahun di level 4.4% (proyeksi The Fed Desember: 4.5%). Selain itu, data November direvisi turun dari 4.6% menjadi 4.5%. Pelaku pasar menambah spekulasi terhadap jeda pemangkasan suku bunga The Fed setelah laporan Departemen Tenaga Kerja menunjukkan penurunan tingkat pengangguran. Inilah alasan mengapa reaksi kenaikan US100 relatif terbatas dan dolar AS mengalami pelemahan.

Mengapa data ini penting?

Data Non-Farm Payrolls (NFP) menunjukkan jumlah lapangan kerja baru di Amerika Serikat di luar sektor pertanian, yang mencakup sebagian besar aktivitas ekonomi, dan merupakan indikator utama kesehatan pasar tenaga kerja. Kenaikan jumlah pekerja menandakan ekonomi yang sehat, sementara penurunan dapat mengindikasikan perlambatan ekonomi. Laporan ini memengaruhi keputusan suku bunga Federal Reserve, karena pasar tenaga kerja yang kuat meningkatkan tekanan inflasi, sementara pasar tenaga kerja yang lemah memberi ruang lebih besar bagi kebijakan moneter yang longgar. Data NFP juga berdampak langsung pada pasar keuangan, termasuk nilai tukar dolar AS, obligasi, dan pasar saham, yang bereaksi terhadap hasil yang lebih baik atau lebih buruk dari perkiraan. Singkatnya, laporan ini berfungsi sebagai “termometer ekonomi” untuk membantu investor dan pembuat kebijakan menilai kekuatan serta arah perekonomian.

Kontrak berjangka obligasi pemerintah AS melemah tipis, sementara premi pemangkasan suku bunga The Fed untuk tahun ini mulai memudar setelah laporan tenaga kerja Desember menunjukkan angka utama di bawah konsensus, dengan tingkat pengangguran turun ke 4.4% dan upah per jam rata-rata tercatat di atas estimasi. Namun demikian, US100 tetap menguat dan menguji area 25.800 poin. Sumber: xStation