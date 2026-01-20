Sentimen pasar saham global terlihat jelas memburuk hari ini. Kontrak berjangka Nasdaq 100 (US100) turun hampir 0,7% seiring pasar menghadapi kembali ketidakpastian terkait hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Eropa.

Skenario dasar yang saat ini dipertimbangkan pasar adalah kemungkinan kenaikan tarif atas barang-barang Eropa sebesar 10% mulai 1 Februari, dan berpotensi naik hingga 25% pada 1 Juni jika Eropa terus memblokir upaya Amerika Serikat untuk membeli Greenland. Mengerasnya negosiasi transatlantik juga meningkatkan risiko sanksi serta pajak yang lebih tinggi, khususnya yang dapat menargetkan perusahaan teknologi AS yang beroperasi di Eropa.

Setelah sesi perdagangan AS, Netflix (NFLX.US) dijadwalkan merilis laporan keuangan. Jika hasilnya mengecewakan, pasar berpotensi mengalami dorongan penurunan lanjutan. Saham Netflix telah turun hampir 30% dari puncak tahun ini dan melemah lebih dari 6% secara year-to-date. Di penghujung hari, perhatian investor juga dapat tertuju pada potensi putusan Mahkamah Agung AS terkait kebijakan tarif.

US100 (Timeframe D1)

Melihat grafik US100, indeks telah menembus ke bawah dari pola rectangular triangle. Jika penurunan ini mencerminkan impuls bearish sebelumnya (pergerakan lanjutan), maka koreksi dapat mengarah ke area 23.350, level yang sebelumnya menunjukkan reaksi harga signifikan pada akhir Juli hingga awal Agustus 2025. Indeks juga telah turun secara tegas di bawah exponential moving average 50 hari pada grafik harian (EMA50, garis oranye), sementara indikator MACD dan RSI mengindikasikan bahwa tekanan jual masih mendominasi.

Sumber: xStation5

