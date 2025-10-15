- US100 rebound sekitar 0.9% setelah aksi jual kemarin.
- US100 rebound sekitar 0.9% setelah aksi jual kemarin.
- Pidato dovish Ketua The Fed memicu optimisme pasar.
- Hasil ASML dan rencana investasi $1 triliun OpenAI perkuat saham teknologi.
Futures Nasdaq 100 rebound sekitar 0.9% setelah aksi jual tajam kemarin yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan dagang antara Tiongkok dan AS. Namun, pasar dengan cepat beralih fokus dari isu perdagangan dan kembali menguat setelah pidato Ketua The Fed yang dianggap bernada dovish, memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan di AS. Sentimen juga didorong oleh laporan laba perusahaan besar dan perkembangan baru di sektor teknologi.
Kontrak US100 hari ini menembus EMA100 dan EMA30 pada grafik H4 (EMA100 – ungu tua, EMA30 – ungu muda), sekaligus memulihkan seluruh penurunan dari sesi sebelumnya. Sumber: xStation5
Apa yang Mempengaruhi US100 Hari Ini?
Dalam pidatonya kemarin, Jerome Powell menyoroti meningkatnya risiko pelemahan pasar tenaga kerja — sinyal yang diartikan investor sebagai tanda dovish, mengindikasikan potensi pemangkasan suku bunga tambahan di AS. Pasar swap sebelumnya sudah memperkirakan pemangkasan 25 bps pada Oktober dengan hampir 100% kepastian, dan konfirmasi informal dari Powell memperkuat ekspektasi tersebut, mendorong optimisme di pasar saham. Powell juga menegaskan bahwa The Fed tidak bisa bertindak terlalu cepat dalam tahap akhir penurunan inflasi. Meski begitu, melemahnya permintaan tenaga kerja dan tantangan rekrutmen akibat kebijakan migrasi menjadi risiko pertumbuhan yang signifikan — menunjukkan bahwa kebijakan moneter perlu berangsur lebih longgar.
Sementara itu, hasil laporan ASML mengkonfirmasi kuatnya permintaan investasi di bidang infrastruktur AI, yang mendukung saham teknologi, khususnya semikonduktor — meskipun spekulasi tentang potensi “gelembung AI” masih ada. Perusahaan melaporkan pesanan senilai €5.4 miliar (di atas perkiraan €4.9 miliar), menandakan peningkatan adopsi teknologi berbasis AI di antara klien. Pangsa penjualan ke Tiongkok juga melonjak dari 27% menjadi 42%, menyoroti peran penting Tiongkok dalam pengembangan AI, sekaligus risiko dari tensi dagang AS–Tiongkok yang dapat membatasi akses ke teknologi atau material penting.
Selain itu, OpenAI baru saja mengumumkan rencana investasi lima tahun senilai lebih dari $1 triliun, bertujuan mengembangkan infrastruktur AI canggih dan memperluas produk serta layanan berbasis kecerdasan buatan. Strategi ini mencakup pembentukan sumber pendapatan baru, pengembangan alat AI untuk bisnis dan e-commerce, agen AI otonom, serta teknologi generasi video. Proyek ini didukung oleh kemitraan strategis dengan AMD, NVIDIA, Broadcom, dan Oracle, termasuk kesepakatan untuk menyediakan 10 GW kapasitas komputasi dan proyek pusat data senilai $300 miliar, serta proyek global Stargate. OpenAI menargetkan pendapatan hingga $13 miliar per tahun, dengan pertumbuhan signifikan dari pelanggan ChatGPT.
