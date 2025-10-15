Futures Nasdaq 100 rebound sekitar 0.9% setelah aksi jual tajam kemarin yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan dagang antara Tiongkok dan AS. Namun, pasar dengan cepat beralih fokus dari isu perdagangan dan kembali menguat setelah pidato Ketua The Fed yang dianggap bernada dovish, memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan di AS. Sentimen juga didorong oleh laporan laba perusahaan besar dan perkembangan baru di sektor teknologi.

Kontrak US100 hari ini menembus EMA100 dan EMA30 pada grafik H4 (EMA100 – ungu tua, EMA30 – ungu muda), sekaligus memulihkan seluruh penurunan dari sesi sebelumnya. Sumber: xStation5

Apa yang Mempengaruhi US100 Hari Ini?