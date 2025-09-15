Baca selengkapnya

China Selidiki Nvidia, US100 Melemah karena Kekhawatiran Antitrust

15.40 15 September 2025

Laporan dari China menunjukkan bahwa otoritas setempat terus melanjutkan investigasi antitrust terhadap Nvidia, dengan temuan bahwa raksasa chip asal AS tersebut bersalah atas praktik monopoli pasar. Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (SAMR) meluncurkan penyelidikan terhadap Nvidia dengan dugaan memonopoli pasar dan mendiskriminasi perusahaan China, khususnya terkait akuisisi Mellanox Technologies pada tahun 2020.

Investigasi yang sedang berlangsung ini menambah keraguan terhadap pendapatan Nvidia dari China. Perusahaan baru-baru ini menyatakan dalam laporan bahwa mereka tidak akan mempublikasikan data penjualan China untuk kuartal-kuartal mendatang karena ketidakpastian yang signifikan. Awal tahun ini, investor sempat bereaksi positif terhadap laporan bahwa perusahaan teknologi seperti Nvidia akan diberi izin mengekspor produk teknologi tinggi ke China dengan imbalan pajak 15 persen atas penjualan ke anggaran federal negara tersebut.

Mulai berinvestasi sekarang atau coba demo

Buat Akun DOWNLOAD APLIKASI SELULER DOWNLOAD APLIKASI SELULER

Penjualan Nvidia di China telah turun tajam, dari 26 persen menjadi sekitar 17 persen dari total pendapatan, menyusul diberlakukannya pembatasan ekspor oleh AS. Namun, tantangan utama kini justru datang dari China sendiri, termasuk investigasi antitrust yang sedang berlangsung serta dorongan untuk produksi chip domestik, seperti yang dilakukan oleh Alibaba. Saham Nvidia turun 2 persen pada perdagangan pra-pasar, sementara Nasdaq 100 (US100) terkoreksi sekitar 75 poin setelah kabar tersebut.

 

 

Bagikan:
Kembali

marketNews.Title.New

16.09.2025
15.15

Dolar AS Sentuh Lagi Level Terendah 4 Tahun 📉

Dolar AS saat ini melemah terhadap sebagian besar mata uang utama, meskipun rilis data produksi dan konsumsi menunjukkan hasil yang solid. EUR/USD...

 15.09

BREAKING: Indeks NAHB AS Turun Tipis, Inventori Bisnis Sesuai

Indeks Pasar Perumahan AS (NAHB Housing Market Index) tercatat di level 32, lebih rendah dari perkiraan 33, tetapi sama dengan level bulan sebelumnya (32). Inventori...

 14.16

BREAKING: Produksi Industri AS Lebih Kuat dari Ekspektasi

Produksi industri AS (MoM) di bulan Agustus tercatat +0,1%, melampaui ekspektasi -0,1% serta lebih baik dari bulan sebelumnya (-0,1%). Output manufaktur...
marketNews.MoreNews

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK