Harga minyak tetap berada pada level tinggi akibat gangguan pasokan di Selat Hormuz, dengan WTI diperdagangkan di sekitar $90 per barel dan Brent sekitar $84 per barel. Minyak mentah sempat mencoba membatasi kenaikan, namun pada hari ke-6 invasi konflik, reli harga masih berlanjut sehingga total kenaikan sejak akhir Februari mencapai sekitar 15%.

Kapal tanker mulai mengubah rute atau berhenti beroperasi setelah serangan Iran terhadap sejumlah kapal. Para ahli memperingatkan bahwa harga dapat melonjak lebih tinggi apabila konflik terus berlanjut.

Perang kini memasuki hari ke-6. Pasukan AS dan Israel dilaporkan berhasil menetralkan peluncur rudal dan drone Iran, yang menyebabkan frekuensi serangan turun sekitar 90%, sementara Iran memperluas serangan ke Azerbaijan dan target regional lainnya.

Jumlah korban tewas di Iran telah melampaui 1.200 orang setelah sekitar 1.300 serangan udara. Ketegangan terus meningkat setelah Donald Trump menyatakan bahwa operasi militer dapat berlangsung selama beberapa minggu dan bahkan mengisyaratkan kemungkinan serangan lanjutan setelah pemilihan Pemimpin Tertinggi baru.

Qatar LNG mengindikasikan rencana untuk menyewa armada kapal pengangkut global setelah penghentian produksi domestik baru-baru ini. China tetap berharap Iran segera memberikan akses bagi kapal LNG, mengingat Beijing merupakan pembeli terbesar di kawasan tersebut, dengan pasokan dari Iran, Qatar, dan Arab Saudi.

Keputusan untuk menyewa kapal setelah penghentian operasi di Ras Laffan menunjukkan persiapan menghadapi gangguan berkepanjangan yang dapat berlangsung selama beberapa minggu atau bahkan bulan.

Untuk mengurangi tekanan di pasar minyak, Amerika Serikat memberikan pengecualian tarif impor minyak selama 30 hari kepada India.

Saat ini, kapal tanker milik China atau Iran dilaporkan masih diizinkan melewati selat tersebut, meskipun kemungkinan hanya berlaku untuk sejumlah kecil kapal.

Trump juga menyatakan bahwa Iran telah menghubungi pihak AS terkait kemungkinan gencatan senjata, namun ia menegaskan bahwa peluang negosiasi baru akan terbuka dalam beberapa minggu ke depan. Akhir pekan ini diperkirakan menjadi momen penting; jika muncul laporan kredibel mengenai perundingan, harga minyak bisa turun 5–10%. Jika tidak, potensi kenaikan harga lebih lanjut tetap terbuka.

Harga emas kembali naik di atas $5.100 per ounce setelah laporan mengenai pembelian besar oleh China, meskipun level ini masih relatif rendah dibandingkan penurunan tajam yang terjadi pada 3 Maret.

Indeks saham AS menghapus sebagian besar kenaikan yang terjadi pada 4 Maret, namun hari ini terlihat upaya pemulihan baru. Indeks US500 naik sekitar 0,3%, sementara US100 menguat hampir 0,5%.

Pasar saham Asia mencatat kenaikan tipis setelah penurunan sebelumnya. Bursa di Israel dan Arab Saudi juga menguat, sementara pasar di Uni Emirat Arab dan Qatar tetap ditutup.

Meskipun terjadi pemulihan intraday, indeks Asia diperkirakan mencatat kinerja mingguan terburuk sejak Maret 2020.