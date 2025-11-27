-
Thanksgiving di AS secara signifikan membatasi aktivitas di pasar keuangan. Bursa saham Amerika tidak melakukan perdagangan hari ini, dan indeks utama tetap tidak aktif. Pergerakan futures sangat minim, berada dalam kisaran di bawah 0.1%.
-
Karena tidak adanya investor dan aliran modal dari AS ke Eropa, sesi Eropa juga mencatat volatilitas rendah dan volume transaksi yang berkurang. Kontrak pada DE40, SUI20, SPA35, dan UK100 bergerak dengan volatilitas di bawah 0.1%. Penurunan yang lebih terlihat terjadi pada NED25, yang melemah hingga 0.4%, dan W20 yang turun lebih dari 0.3%.
-
Selama sesi Eropa, PUMA (PUM.DE) menonjol karena pasar mulai mendiskon rumor potensi akuisisi oleh sebuah konglomerat Tiongkok. Saham perusahaan pakaian tersebut naik lebih dari 10%.
-
Investor Eropa menerima serangkaian data makroekonomi penting untuk diinterpretasikan dan dinilai hari ini. Konsumen dan sektor industri di Zona Euro tetap berhati-hati, dengan penurunan lanjutan pada indeks kepercayaan, dan penurunan tersebut lebih besar dari perkiraan. Sektor jasa tampil lebih baik, tidak hanya tumbuh tetapi juga melampaui ekspektasi pasar.
-
ECB menerbitkan "minutes" dari pertemuan terakhirnya. Para perwakilan bank menekankan kesiapan terhadap berbagai opsi kebijakan dan responsivitas terhadap data. Prospek inflasi tetap tidak berubah, ketidakpastian masih tinggi tetapi terkendali. Dewan memberi sinyal bahwa siklus kenaikan suku bunga kemungkinan telah berakhir.
-
Pergerakan di pasar komoditas tetap kecil selama sesi. Harga minyak mengalami rebound tipis sekitar 0.7%. Beberapa logam industri kehilangan nilai.
-
Di pasar mata uang, pasangan NZDUSD dan AUDUSD menjadi sorotan hari ini. Perbedaan kebijakan moneter antara bank sentral Australia dan Selandia Baru dibandingkan dengan The Fed yang semakin dovish mendukung penguatan mata uang lokal.
-
Hari yang sangat tenang untuk pasar crypto. Tidak adanya sesi perdagangan di AS membatasi volatilitas harga aset. Bitcoin naik sekitar 1.5%. Ethereum menunjukkan kenaikan sekitar 0.2%.
