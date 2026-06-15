🌍 Geopolitik dan Keamanan Regional
- Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan perdamaian awal yang mengakhiri konflik militer yang berlangsung sejak Februari.
- Dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak menyetujui gencatan senjata selama 60 hari yang dijadwalkan berlaku segera. Penandatanganan resmi memorandum akan dilakukan pada hari Jumat di Swiss, sementara teks lengkap dokumen diperkirakan akan dipublikasikan sesaat setelah upacara penandatanganan.
- Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menjadi pihak pertama yang mengungkapkan kabar tersebut, yang kemudian dikonfirmasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi.
- Menurut pernyataan otoritas Iran, seluruh operasi militer akan dihentikan di semua front, termasuk Lebanon. Negosiasi lanjutan mengenai program nuklir Iran, sanksi ekonomi, dan isu keamanan regional dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu mendatang.
- Perjanjian damai penuh belum ditandatangani. Dokumen saat ini hanya berfungsi sebagai kerangka kesepakatan dan gencatan senjata, sementara penyelesaian akhir terkait program nuklir Iran dan masa depan sanksi masih belum diputuskan.
- Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump di sela-sela KTT G7, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kesiapan angkatan bersenjata Prancis untuk membantu mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz, dengan syarat mendapat persetujuan dan koordinasi dari Amerika Serikat.
- Pernyataan tersebut menunjukkan kesiapan Eropa untuk berperan aktif dalam stabilisasi kawasan.
- Israel tetap menjadi faktor risiko utama dan potensi sumber ketegangan baru.
- Sejumlah politisi Israel memandang kesepakatan tersebut secara kritis dan secara terbuka menegaskan bahwa kerangka kesepakatan antara AS dan Iran tidak mengikat Israel karena tidak menyelesaikan isu program nuklir maupun aktivitas kelompok-kelompok yang didukung Iran di kawasan.
- Presiden Donald Trump juga menyatakan bahwa fokus pemerintah AS mulai bergeser dari konflik Iran menuju isu perang Rusia-Ukraina.
- Pernyataan tersebut mengindikasikan potensi peningkatan keterlibatan Amerika Serikat dalam proses negosiasi setelah diskusi yang dinilai konstruktif dengan Volodymyr Zelenskyy dan Vladimir Putin.
- Terkait Iran, Trump menjanjikan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kesepakatan yang akan dipantau secara langsung oleh Amerika Serikat dan mitra-mitra regionalnya.
🚢 Infrastruktur dan Logistik (Selat Hormuz)
- Kesepakatan tersebut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap.
- Jalur laut ini merupakan salah satu rute transit minyak paling penting di dunia.
- Iran dijadwalkan mulai membersihkan ranjau laut yang telah dipasang di kawasan tersebut dalam beberapa minggu terakhir.
- Selama masa gencatan senjata, kapal-kapal komersial dapat melintas tanpa dikenakan biaya tambahan oleh Iran.
- Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengonfirmasi bahwa versi final perjanjian diperkirakan akan mencakup jaminan kebebasan pelayaran dan bebas biaya bagi seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz.
- Dari perspektif pasar keuangan dan komoditas global, pembukaan kembali jalur laut ini merupakan elemen paling penting dari keseluruhan kesepakatan.
- Meski demikian, aturan operasional jangka panjang setelah periode 60 hari berakhir masih belum ditentukan.
📊 Makroekonomi
- Laporan mengenai deeskalasi konflik di Timur Tengah diterjemahkan pasar sebagai peluang untuk menurunkan risiko gangguan pasokan energi, meredakan tekanan inflasi, serta mengurangi probabilitas pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve.
- Data produksi industri Amerika Serikat tercatat sedikit lebih lemah dibandingkan ekspektasi pasar. Data tersebut mengonfirmasi bahwa sektor industri masih menghadapi tantangan akibat tingginya suku bunga dan ketidakpastian ekonomi, meskipun struktur keseluruhan laporan menunjukkan hasil yang beragam.
- Analis menilai reli pasar saat ini sebagian besar didorong oleh sentimen. Valuasi aset secara cepat menyesuaikan skenario "risiko lebih rendah, pertumbuhan lebih tinggi", merespons perubahan ekspektasi geopolitik dan membaiknya prospek makroekonomi global dibandingkan data ekonomi riil yang tersedia saat ini.
📈 Pasar Saham
- Wall Street memulai pekan dalam suasana euforia yang jelas.
- Indeks-indeks utama mencatat kenaikan signifikan setelah menurunnya risiko geopolitik yang mendorong kembalinya lingkungan investasi "risk-on".
- Investor mengurangi eksposur terhadap aset defensif dan kembali mengalokasikan modal ke saham-saham pertumbuhan.
- Perusahaan teknologi menjadi pusat perhatian. Penguatan terbesar terjadi pada sektor kecerdasan buatan (AI), memori DRAM dan HBM, semikonduktor, serta infrastruktur pusat data yang sebelumnya mengalami tekanan koreksi. Sektor chip secara signifikan mengungguli pasar yang lebih luas.
- Reli teknologi juga meluas ke sejumlah perusahaan seperti:
- AMD (AMD.US)
- Micron Technology (MU.US)
- Intel (INTC.US)
- Western Digital (WDC.US)
- Seagate Technology (STX.US)
- Investor teknologi semakin memperhitungkan keberlanjutan ledakan AI, meningkatnya permintaan memori pusat data, serta potensi kekurangan pasokan chip memori secara struktural.
- Sentimen positif juga menjalar ke pasar Eropa. Indeks DAX Jerman dan IBEX 35 Spanyol masing-masing mencatat kenaikan lebih dari 1%.
- Pengecualian utama terjadi pada FTSE 100 Inggris yang justru turun 0,4% dan gagal mengakhiri perdagangan di zona positif.
🛢️ Komoditas dan Aset Riil
- Harga minyak mentah turun tajam setelah pengumuman kesepakatan perdamaian.
- Setelah kesepakatan AS-Iran diumumkan, harga minyak terkoreksi sekitar 5% karena berkurangnya risiko gangguan pasokan.
- Di sisi lain, sentimen positif kembali mendorong pasar logam mulia.
- Harga emas melonjak hampir 3% dan kini menguji area US$4.350 per ons.
- Perak juga naik lebih dari 3% dan berhasil menembus level US$70 per ons.
US Open: Wall Street Reli Usai Kesepakatan AS-Iran
Perak Melonjak 4,5%, Sinyal Rebound Semakin Kuat
Kalender Ekonomi: Kesepakatan AS-Iran Bayangi Data Ekonomi
Market Wrap: AS-Iran Sepakat, Hormuz Dibuka Kembali
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