Laporan mengenai deeskalasi konflik di Timur Tengah diterjemahkan pasar sebagai peluang untuk menurunkan risiko gangguan pasokan energi, meredakan tekanan inflasi, serta mengurangi probabilitas pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve.

Laporan mengenai deeskalasi konflik di Timur Tengah diterjemahkan pasar sebagai peluang untuk menurunkan risiko gangguan pasokan energi, meredakan tekanan inflasi, serta mengurangi probabilitas pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve.

Laporan mengenai deeskalasi konflik di Timur Tengah diterjemahkan pasar sebagai peluang untuk menurunkan risiko gangguan pasokan energi, meredakan tekanan inflasi, serta mengurangi probabilitas pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve.

Laporan mengenai deeskalasi konflik di Timur Tengah diterjemahkan pasar sebagai peluang untuk menurunkan risiko gangguan pasokan energi, meredakan tekanan inflasi, serta mengurangi probabilitas pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve.

Laporan mengenai deeskalasi konflik di Timur Tengah diterjemahkan pasar sebagai peluang untuk menurunkan risiko gangguan pasokan energi, meredakan tekanan inflasi, serta mengurangi probabilitas pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve.

Laporan mengenai deeskalasi konflik di Timur Tengah diterjemahkan pasar sebagai peluang untuk menurunkan risiko gangguan pasokan energi, meredakan tekanan inflasi, serta mengurangi probabilitas pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve.

Data produksi industri Amerika Serikat tercatat sedikit lebih lemah dibandingkan ekspektasi pasar.