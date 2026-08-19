Nasdaq 100 (US100) menunjukkan tanda perlambatan yang semakin jelas dalam beberapa hari terakhir. Indeks saat ini berada sekitar 3,8% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa atau ATH. Dalam sesi perdagangan kemarin saja, indeks turun 1,7%. Tekanan terutama datang dari saham perusahaan seperti Meta Platforms, Broadcom, dan Cisco Systems.

Sumber: XTB

Meski secara nominal terjadi pelemahan jangka pendek, dari sisi valuasi pasar mulai terlihat semakin menarik.

Indikator Mulai Mendingin dan Turun di Bawah Standar Deviasi

Forward P/E atau rasio harga terhadap estimasi laba 12 bulan ke depan untuk Nasdaq 100 telah turun ke sekitar 23,0x.

Yang paling penting, forward P/E sudah turun di bawah batas satu standar deviasi negatif jika melihat rentang sejak awal 2024.

Median indikator ini selama periode tersebut berada lebih tinggi, di sekitar 24,2x.

Pola ini menunjukkan bahwa US100 mulai menjadi relatif lebih murah.

Ketika multiple turun ke bawah deviasi historis, artinya estimasi laba, yang menjadi penyebut dalam rasio, masih bertahan cukup kuat, sementara penurunan harga saham, sebagai pembilang, membantu mendinginkan valuasi pasar.

Dengan kata lain, sebagian optimisme berlebih mulai keluar dari harga tanpa disertai penurunan besar pada estimasi laba.