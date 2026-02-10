Sesi perdagangan di Wall Street berlangsung dengan sentimen yang beragam. Pada saat rangkuman ini ditulis, hanya Dow Jones yang mencatat kenaikan tipis sekitar 0.1%, sementara S&P 500 turun sekitar 0.1% dan Nasdaq melemah hampir 0.3%.

Sentimen negatif juga mendominasi bursa Eropa, dengan mayoritas indeks ditutup di zona merah. Indeks DAX Jerman turun lebih dari 0.1%, FTSE 100 Inggris melemah lebih dari 0.3%, dan IBEX 35 Spanyol turun 0.4%. CAC 40 Prancis menjadi yang paling kuat dengan kenaikan tipis.

Data penjualan ritel AS bulan Desember tercatat 0.0% secara bulanan, baik secara keseluruhan maupun tidak termasuk otomotif (ekspektasi +0.4%). Hasil ini jauh di bawah perkiraan pasar dan memicu kekecewaan besar, sekaligus menimbulkan keraguan terhadap kekuatan konsumen AS. Data yang sangat lemah ini mengindikasikan perlambatan konsumsi yang dapat melemahkan prospek pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan mendatang.

Di pasar valuta asing, pergerakan terbesar terlihat pada pasangan USDJPY. Yen menguat terhadap dolar setelah kemenangan kubu Perdana Menteri Takaichi.

Sentimen negatif juga mendominasi pasar logam mulia. Harga emas turun sekitar 1% dan bergerak di sekitar $5,000 per ounce. Perak melemah lebih dari 3% dan menguji level $80 per ounce. Palladium dan platinum menunjukkan pola serupa dengan penurunan sekitar 1.6%.

Tekanan jual juga terlihat jelas di pasar kripto. Bitcoin turun sekitar 2% dan kembali di bawah $69,000, sementara Ethereum melemah lebih tajam sekitar 5% ke kisaran $2,000.

Pasar komoditas secara umum berada di bawah tekanan. Kontrak Brent turun sekitar 0.4%, WTI melemah sekitar 0.6%, dan kontrak gas alam Henry Hub (NATGAS) juga turun sekitar 0.2%.

Coca-Cola merilis laporan keuangan kuartal IV 2025 yang meskipun mencatat laba per saham lebih baik dari ekspektasi dan pertumbuhan volume penjualan, tetap mengecewakan dari sisi pendapatan yang berada di bawah perkiraan pasar. Selain itu, perusahaan memproyeksikan pertumbuhan penjualan yang moderat pada 2026 serta mengumumkan pergantian posisi CEO.