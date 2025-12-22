Wall Street bergerak menuju penutupan sesi perdagangan hari Senin di zona positif, melanjutkan penguatan sejak akhir pekan lalu. Indeks saham berkapitalisasi kecil Russell 2000 memimpin kenaikan dengan lonjakan 1,4%, sementara S&P 500 naik sekitar 0,6% dan Nasdaq serta Dow Jones Industrial Average masing-masing menguat sekitar 0,5%.

Nvidia berencana mulai mengirimkan GPU H200 ke China pada Februari 2026, menjelang Tahun Baru Imlek, dengan memanfaatkan persediaan yang sudah ada. Kabar ini sejalan dengan pelonggaran berkelanjutan terhadap pembatasan ekspor AS dan disambut positif oleh investor, dengan saham Nvidia naik 1,3%.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela meningkat tajam setelah Penjaga Pantai AS menyita kapal tanker Venezuela, menuduh Caracas menghindari sanksi serta membiayai kejahatan terkait narkoba. Venezuela merespons dengan mengumumkan rencana untuk mengajukan pengaduan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konflik ini semakin memanas seiring dengan meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan Karibia.

Menurut pejabat The Fed, Stephen Miran, data inflasi AS terbaru—khususnya pada komponen perumahan—mengandung anomali yang terkait dengan penutupan aktivitas sebelumnya. Ia menambahkan bahwa saat ini belum melihat tanda-tanda resesi, meskipun risiko dapat meningkat jika The Fed tidak melanjutkan pemangkasan suku bunga.

Sementara itu, anggota Dewan ECB, Isabelle Schnabel, menyatakan bahwa kenaikan suku bunga di kawasan euro tidak seharusnya diharapkan dalam waktu dekat.

Pasar saham Eropa mayoritas bergerak melemah. Kontrak berjangka CAC40 Prancis turun 0,36% dan menjadi yang terburuk, dipengaruhi oleh risiko politik terkait anggaran. Pelemahan juga terlihat pada ITA40 (-0,3%), SPA35 (-0,2%), UK100 (-0,1%), dan NED25 (-0,1%). Sebaliknya, indeks DE40 Jerman naik tipis 0,05%, sementara indeks W20 Polandia melanjutkan penguatan dengan tambahan kenaikan 0,6%.

Euforia berlanjut di pasar logam mulia, didukung oleh ekspektasi kebijakan The Fed yang lebih dovish pada 2026 serta meningkatnya konflik AS–Venezuela. Harga emas melonjak 2,2% ke rekor baru di 4.435 USD per ons, sementara perak juga mencetak level tertinggi baru dengan kenaikan 2% ke 68,50 USD per ons.

Di pasar valuta asing, indeks dolar mencatatkan koreksi terbesar dalam lebih dari sepekan, turun 0,4%. Mata uang antipodean memimpin penguatan G10, dengan AUDUSD dan NZDUSD masing-masing naik sekitar 0,8%. Pound sterling menguat setelah data GDP sesuai ekspektasi, dengan GBPUSD naik 0,6%. EURUSD memulihkan penurunan pekan lalu dan menguat 0,3% ke level 1,175.

Konflik Venezuela–AS mendorong kenaikan harga minyak Brent dan WTI masing-masing sekitar 2,3%. Sebaliknya, harga gas alam (NATGAS) turun sekitar 4,7% akibat prakiraan cuaca yang lebih hangat hingga 6 Januari serta rekor produksi gas AS sebesar 109,9 miliar kaki kubik per hari.