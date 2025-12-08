Meskipun pembukaan sesi relatif stabil, indeks-indeks AS berbalik melemah menjelang dimulainya pertemuan FOMC terakhir tahun ini yang dimulai esok hari. DJIA (US30: -0,6%) mencatat penurunan terdalam, karena banyak saham defensif tetap tertekan oleh kinerja sektor teknologi yang relatif solid. Nasdaq (US100) dan S&P 500 (US500) turun sekitar 0,4%.

Departemen Perdagangan AS akan segera mengizinkan chip H200 milik Nvidia diekspor ke Tiongkok, menurut laporan Semafor yang mengutip sumber Reuters. Saham Nvidia naik sekitar 2,5%.

Menurut survei baru dari New York Fed, masyarakat Amerika memperkirakan biaya kesehatan akan melonjak sekitar 10,1%, kenaikan terbesar dalam satu dekade. Kenaikan biaya untuk layanan kunci (sebagian akibat berakhirnya subsidi federal) menekan rumah tangga meskipun inflasi menurun, yang dapat membebani permintaan domestik dalam jangka panjang.

Paramount Skydance telah mengajukan penawaran tandingan untuk mengakuisisi Warner Bros. Discovery senilai 108,4 miliar dolar, melampaui tawaran sebelumnya dari Netflix sebesar 72 miliar dolar. Saham WBD dan Paramount masing-masing naik 3,5% dan 8%, sementara Netflix turun sekitar 4%. Kebutuhan untuk memberikan penawaran yang sepenuhnya dibiayai dan disederhanakan kembali diperkuat oleh kekhawatiran antitrust mengenai potensi merger Netflix–WBD, yang bahkan disoroti oleh presiden AS.

Kontrak berjangka indeks Eropa mengakhiri sesi di zona merah. UK100 turun paling dalam (-0,3%), diikuti SPA35 Spanyol (-0,2%). DAX Jerman (DE40) dan CAC40 Prancis (FRA40) diperdagangkan sekitar 0,05% lebih rendah.

Indeks dolar AS menguat 0,1% setelah sempat melemah, didukung ekspektasi narasi Fed yang lebih hawkish setelah pemangkasan suku bunga terakhir tahun 2025. Euro menguat secara luas, ditopang oleh pembacaan Sentix yang lebih baik dari perkiraan (-6,2 vs -7). Mata uang terlemah adalah safe haven—yen (USDJPY: +0,3%) dan franc (EURCHF: +0,3%). EURUSD stagnan di 1,164.

Minyak Brent dan WTI turun lebih dari 2%, mengakhiri reli tiga hari di tengah meningkatnya kepastian mengenai rencana kenaikan pasokan OPEC+ dan rendahnya kekhawatiran terhadap sanksi Rusia.

Emas turun sekitar 0,3% ke 4.192 USD per ounce, sementara perak turun 0,6% ke 58 USD per ounce.