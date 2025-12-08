-
Meskipun pembukaan sesi relatif stabil, indeks-indeks AS berbalik melemah menjelang dimulainya pertemuan FOMC terakhir tahun ini yang dimulai esok hari. DJIA (US30: -0,6%) mencatat penurunan terdalam, karena banyak saham defensif tetap tertekan oleh kinerja sektor teknologi yang relatif solid. Nasdaq (US100) dan S&P 500 (US500) turun sekitar 0,4%.
-
Departemen Perdagangan AS akan segera mengizinkan chip H200 milik Nvidia diekspor ke Tiongkok, menurut laporan Semafor yang mengutip sumber Reuters. Saham Nvidia naik sekitar 2,5%.
-
Menurut survei baru dari New York Fed, masyarakat Amerika memperkirakan biaya kesehatan akan melonjak sekitar 10,1%, kenaikan terbesar dalam satu dekade. Kenaikan biaya untuk layanan kunci (sebagian akibat berakhirnya subsidi federal) menekan rumah tangga meskipun inflasi menurun, yang dapat membebani permintaan domestik dalam jangka panjang.
-
Paramount Skydance telah mengajukan penawaran tandingan untuk mengakuisisi Warner Bros. Discovery senilai 108,4 miliar dolar, melampaui tawaran sebelumnya dari Netflix sebesar 72 miliar dolar. Saham WBD dan Paramount masing-masing naik 3,5% dan 8%, sementara Netflix turun sekitar 4%. Kebutuhan untuk memberikan penawaran yang sepenuhnya dibiayai dan disederhanakan kembali diperkuat oleh kekhawatiran antitrust mengenai potensi merger Netflix–WBD, yang bahkan disoroti oleh presiden AS.
-
Kontrak berjangka indeks Eropa mengakhiri sesi di zona merah. UK100 turun paling dalam (-0,3%), diikuti SPA35 Spanyol (-0,2%). DAX Jerman (DE40) dan CAC40 Prancis (FRA40) diperdagangkan sekitar 0,05% lebih rendah.
-
Indeks dolar AS menguat 0,1% setelah sempat melemah, didukung ekspektasi narasi Fed yang lebih hawkish setelah pemangkasan suku bunga terakhir tahun 2025. Euro menguat secara luas, ditopang oleh pembacaan Sentix yang lebih baik dari perkiraan (-6,2 vs -7). Mata uang terlemah adalah safe haven—yen (USDJPY: +0,3%) dan franc (EURCHF: +0,3%). EURUSD stagnan di 1,164.
-
Minyak Brent dan WTI turun lebih dari 2%, mengakhiri reli tiga hari di tengah meningkatnya kepastian mengenai rencana kenaikan pasokan OPEC+ dan rendahnya kekhawatiran terhadap sanksi Rusia.
-
Emas turun sekitar 0,3% ke 4.192 USD per ounce, sementara perak turun 0,6% ke 58 USD per ounce.
-
Kriptokurensi memulai pekan dengan catatan positif. Bitcoin naik tipis 0,75%, kembali menembus 90.000 USD, sementara Ethereum menguat 2,8% ke 3.123 USD.
Daily summary: Sinyal Dovish The Fed Dorong Optimisme di Wall Street – US2000 Catat Rekor Tertinggi
Amazon Tingkatkan Investasinya di India — Mungkinkah Ini Menjadi Katalis Pertumbuhan?
Morning Wrap (10.12.2025)
Daily summary: Pasar Menunggu Keputusan The Fed, Perak Tembus 60 USD (09.12.2025)