- The Fed hari ini memutuskan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke level 4,25%, sesuai ekspektasi pasar. Keputusan ini hampir bulat, hanya Miran (anggota baru yang ditunjuk Trump di FOMC) yang memilih pemangkasan 50bp.
- Reaksi pasar awalnya optimistis. Dolar melemah dan kontrak US2000 (small caps) melonjak signifikan. Namun, saat konferensi pers, Powell mencoba meredam sentimen investor dan menekankan ketergantungan Fed pada data. Ia juga menegaskan bahwa The Fed tidak harus melanjutkan pemangkasan lebih lanjut.
- Dari 19 anggota FOMC, 9 memproyeksikan pemangkasan 50bp tahun ini, 2 melihat satu kali pemangkasan, satu anggota (kemungkinan Miran) memperkirakan suku bunga turun di bawah 3% tahun ini, sementara sisanya tidak melihat ada pemangkasan tambahan.
- Dalam proyeksi makro, The Fed memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 dan tahun-tahun berikutnya sedikit lebih tinggi. Pengangguran diproyeksikan lebih rendah tahun depan dan tidak ada risiko besar inflasi tahun ini. Namun, The Fed menekankan pasar tenaga kerja jelas melemah sehingga pemangkasan suku bunga dinilai tepat.
- Pasar bergerak volatil sepanjang konferensi pers. Per 21:10, US500 turun 0,10%, US100 turun 0,15%, sementara US2000 naik 0,5% (sebelumnya sempat lebih dari 1% karena ekspektasi pemangkasan lebih lanjut). Dolar AS rebound 0,30%.
- EURUSD sempat naik ke 1,19 setelah keputusan, namun kemudian turun ke bawah 1,1820 saat konferensi Powell.
- Setelah penurunan tajam saham Eropa kemarin, hari ini ada upaya rebound, meski sebagian besar kontrak masih mencatat kerugian tipis. DE40 stagnan, sementara FRA40 di Prancis turun 0,5% dan Italia (ITA40) anjlok lebih dari 1,3%.
- Apple (AAPL.US) melaporkan penjualan iPhone di China turun 6% y/y pada Juli–Agustus, lebih tajam dari rata-rata pra-peluncuran model baru. Pasar smartphone China secara keseluruhan turun 2% meski ada subsidi pemerintah.
- Pasar perumahan AS tetap tertekan. Laporan Agustus menunjukkan data di bawah ekspektasi dan jauh lebih lemah dibanding bulan sebelumnya. September mencatat 1,307k izin bangunan (ekspektasi: 1,365k; sebelumnya: 1,428k) dan 1,312k housing starts (ekspektasi: 1,370k; sebelumnya: 1,362k).
- Tekanan berasal dari suku bunga tinggi dan biaya pembiayaan, menekan minat investasi perumahan baru.
- Stok minyak mentah AS turun tajam 9,28 juta barel (ekspektasi: 1,6 juta barel). Laporan API juga menunjukkan penurunan lebih dari 3 juta barel. Stok bensin turun 2,35 juta barel, sementara stok distilat naik 4,05 juta barel.
- Harga minyak mentah melemah hari ini, memangkas kenaikan tajam kemarin. WTI diperdagangkan tepat di bawah $64 per barel. Lonjakan sebelumnya didorong oleh kekhawatiran pasokan dari Rusia.
- Emas terkoreksi hampir 1% ke bawah $3.660 per ounce, meski awalnya naik setelah keputusan Fed.
- CPI Inggris Agustus tercatat 3,8% y/y, sesuai ekspektasi. Inflasi inti turun ke 3,6% y/y, juga sejalan dengan proyeksi. Bank of England diperkirakan tidak memangkas suku bunga besok, meski pasar melihat peluang cut akhir tahun. GBPUSD tetap naik meski dolar AS menguat.
- Bank of Canada, sesuai ekspektasi, memangkas suku bunga 25bp ke 2,5% karena inflasi turun dan prospek ekonomi melemah akibat perang dagang. Prospek pemangkasan lebih lanjut masih belum pasti. USDCAD menguat tajam setelah dua hari penurunan.
- Nvidia anjlok lebih dari 3% setelah kabar larangan China bagi perusahaan lokal membeli chip mereka.
- Sementara itu, saham China melonjak karena ekspektasi investasi AI besar-besaran. Indeks HK.cash dan CHN.cash naik ke level tertinggi sejak 2021. Investasi AI diperkirakan hampir $100 miliar tahun ini, didorong belanja negara dan perusahaan swasta seperti Alibaba & Tencent.
- Kontrak berjangka kopi Arabika ICE (COFFEE) jatuh 7,50% hari ini setelah perubahan prakiraan cuaca di Brasil, turun dari level tinggi lokal. Prakiraan menunjukkan curah hujan lebih tinggi minggu depan, meredakan kekhawatiran kekeringan.
- Harga tembaga turun 1,25% hari ini. Pasar mengantisipasi peningkatan produksi dari Chile, produsen tembaga terbesar dunia (25% pasokan global), yang menahan dampak pelemahan dolar.
